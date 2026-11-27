Klaudia Halejcio wydaje fotunę na ozdoby do domu

Klaudia Halejcio czuje się w show-biznesie jak ryba w wodzie. Karierę zaczęła jako mała dziewczynka. Gdy skończyła osiemnaście lat, miała już spore doświadczenie przed kamerą. Była jedną z gwiazd kultowych "Złotopolskich", zagrała też w "Przepisie na życie", "hotelu 52" i innych popularnych produkcjach. Występowała również na deskach teatrów.

Z czasem porzuciła aktorstwo na rzecz kariery w internecie. Dziś Klaudia Halejcio jest jedną z najprężniej działających w sieci celebrytek, a na Instagramie obserwuje ją ponad 1,2 miliona osób. 36-latka chętne pokazuje w sieci swoje luksusowe życie, które wiedzie u boku biznesmena, Oskara Wojciechowskiego. Na zdjęciach, filmach i w reklamach często towarzyszy jej córka Nel.

Celebrytka wraz z rodziną mieszka w luksusowej willi, która kosztowała ich 9 mln, ale po modernizacji jest warta nawet trzy miliony więcej! Halejcio co roku przemienia wnętrza posiadłości w świąteczną krainę. W 2024 roku rozświetliła swoją posiadłość milionem lampek świątecznych. Zdecydowanie nie bała się rachunku za prąd!

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Klaudia Halejcio jest królową świąt!

Z kolei roku temu przemieniła luksusową willę w prawdziwą świąteczną wioskę! Do lampek doszły bowiem m.in. dzwonki, kilkumetrowe korale i las choinek w salonie. Świąteczne akcenty były obecne w każdy pomieszczeniu. Nawet kominek został przyozdobiony ogromną kokardą. Do tego wszędzie stały mniejsze lub większe dekoracje - figurki dziadków do orzechów, domki z piernika, prezenty.

W tym roku zaczęła dekorować dom jeszcze przed grudniem. Halejcio współpracuje ze znaną marką polską marką z wyposażeniem wnętrz oraz firmą zajmującą się dekoracjami. Z ich wsparciem zdołała ozdobić niemal całą posiadłość.

Na Instagramie zamieściła fotograficzną relację z rozpakowywania i układania ozdób.

Chyba oficjalnie jestem gotowa na grudzień! - napisała w opisie pozując z wielka kokardą na głowie!

Halejcio wyznała, że kiedyś sama zajmowała się dekorowaniem domu, ale teraz korzysta z pomocy. Do tego jej pomysły się nie kończą! Postanowiła wykorzystać zeszłoroczne dekoracje i dodać do nich nieco nowych. Na zdjęciach widać już jak będzie wyglądać efekt końcowy.

W tym roku dominować będzie zieleń choinek oraz bordo. Na jednej ze ścian powieszono wieńce przyozdobione światełkami i jarzębiną. Gałązki jarzębiny pojawiły się też w wazonach, a las choinek wrócił do salonu!

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