Klaudia Halejcio urządziła 5-letniej córce imprezę na Halloween. To się fanom nie spodobało!

Klaudia Halejcio wydaje fortunę na domowe imprezy

Klaudia Halejcio zaczęła karierę jako dziecko. Zanim osiągnęła pełnoletność miała już spore doświadczenie. Z czasem porzuciła aktorstwo na rzecz kariery w internecie. Dziś jest jedną z najprężniej działających w sieci celebrytek, a na Instagramie obserwuje ją ponad 1,2 mln osób.

36-latka chętne pokazuje swoje luksusowe życie, które wiedzie u boku biznesmena, Oskara Wojciechowskiego. Na zdjęciach, filmach i w reklamach często towarzyszy jej córka Nel. Celebrytka wraz z rodziną mieszka w luksusowej willi, która kosztowała ich 9 mln, ale po modernizacji jest warta nawet trzy miliony więcej!

Klaudia uwielbia organizować imprezy tematyczne w swoim domu. Na przełomie sierpnia i września zorganizowała huczne pożegnanie lata. Impreza teoretycznie była dla dzieci, ale jak stwierdziła organizatorka - dorośli również się doskonale bawili.

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Klaudia Halejcio świętuje Halloween. Fani podzieleni.

Teraz Klaudia Halejcio postanowiła spełnić prośbę swojej 5-letniej córeczki i zorganizowała imprezę z okazji Halloween. Celebrytka połączyła siły ze swoją koleżanką, żeby "stworzyć dziewczynkom i ich przyjaciołom trochę halloweenowej magii".

Willa gwiazdy zamieniła się w halloweenową wioskę. Pojawiły się w nim pajęczyny, nietoperze, kościotrupy, dym oraz czarne dekoracje. Na zamieszczonym przez nią nagraniu widać, że goście małej Nel wpisali się w klimat imprezy.

Przyjęcie podzieliło fanów Halejcio. W komentarzach nie brakuje zachwytów, ale i krytyki. Część osób przypomina, że Klaudia jest osobą wierzącą i pytają, jak jej wiara ma się do obchodzenia pogańskiego święta.

Klaudia a Ty nie mówiłaś że jesteś wierzącą przypadkiem?; Dlaczego przebieranie dzieci za trupy uważamy za fajne? Tak pytam; W taki dzień można też zrobić dzieciakom fajny bal wszystkich świętych będzie anielsko i nie musi być wtedy czaszek itd może to pomysł dla Was za rok; Jejku nie… to nie jest tylko zabawa nawet jeśli nam się wydaje że jest;

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