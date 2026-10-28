Seryjny kanibal aresztowany, zjadł 38 osób! "Najgorszy w historii"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-28 11:00

Przez 15 lat mordował ludzi i ich zjadał! W Ugandzie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabicie aż 38 osób. Władze Ugandy i miejscowi śledczy określają go jako najgorszego seryjnego mordercę i kanibala w historii kraju. Napadał na domy, zabijał całe rodziny i uwodził kobiety, obiecując miłość - wszystko po to, by zjadać kolejne ofiary. Był już wcześniej zatrzymywany, ale kilka razy udało mu się uciec.

Aresztowany Moses Mujurizi w kajdankach na dwóch zdjęciach. O seryjnym mordercy z Ugandy przeczytasz na SE.
Autor: x.com/@mkainerugaba; Sarti Art/ Shutterstock

Najgorszy seryjny morderca i kanibal w historii Ugandy zatrzymany. Zabił i zjadł 38 osób

To najgorszy seryjny morderca i kanibal w historii Ugandy! O zatrzymaniu 38-letniego Mosesa Mujuriziego poinformował w poniedziałek, 26 października, dowódca ugandyjskiej armii, generał Muhoozi Kainerugaba. Według władz mężczyzna miał zamordować 38 osób w latach 2010–2025 w regionach Masaka, Ibanda i Kazo.

– Z radością informuję naszych obywateli, że siły bezpieczeństwa aresztowały Mosesa Mujuriziego. To najgorszy seryjny morderca i kanibal w historii Ugandy. Będzie sądzony publicznie i na pewno zostanie stracony – ogłosił generał w mediach społecznościowych.

Według ugandyjskich śledczych podejrzany działał wyjątkowo brutalnie. Miał napadać na domy, często nocą, i zabijać mieszkańców maczetą. W niektórych przypadkach wybijał nawet otwory w ścianach budynków, żeby dostać się do środka. Śledczy podejrzewają, że pomagali mu wspólnicy.

Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie zatrzymywany. Kilka razy uciekał z aresztów

Jedną z najgłośniejszych zbrodni było zabójstwo dziewięciu członków rodziny pastora w regionie Rakai w 2013 roku. Śledczy badają również inne podobne ataki, w których ginęło po kilka osób.

Mujurizi miał też zwabiać kobiety, udając miłość. Następnie, według podejrzeń służb, zabijał je i zjadał części ich ciał.

Sprawa budzi ogromne emocje również dlatego, że mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie zatrzymywany. Jak podaje ugandyjski dziennik „Daily Monitor”, po raz pierwszy wpadł w ręce policji w 2009 roku. Później kilka razy uciekał z aresztów. W jednej z ucieczek mieli pomagać mu funkcjonariusze.

Ugandyjscy śledczy wracają teraz do dawnych spraw zabójstw i zaginięć, aby ustalić, za ile zbrodni rzeczywiście odpowiada zatrzymany.

Choć dowódca armii zapowiedział już egzekucję, wina podejrzanego nie została jeszcze udowodniona przed sądem. Władze nie przedstawiły też publicznie pełnej listy 38 ofiar ani wszystkich dowodów mających potwierdzać oskarżenia.

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