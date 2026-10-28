Seryjny kanibal aresztowany, zjadł 38 osób! "Najgorszy w historii"

Najgorszy seryjny morderca i kanibal w historii Ugandy zatrzymany. Zabił i zjadł 38 osób

To najgorszy seryjny morderca i kanibal w historii Ugandy! O zatrzymaniu 38-letniego Mosesa Mujuriziego poinformował w poniedziałek, 26 października, dowódca ugandyjskiej armii, generał Muhoozi Kainerugaba. Według władz mężczyzna miał zamordować 38 osób w latach 2010–2025 w regionach Masaka, Ibanda i Kazo.

– Z radością informuję naszych obywateli, że siły bezpieczeństwa aresztowały Mosesa Mujuriziego. To najgorszy seryjny morderca i kanibal w historii Ugandy. Będzie sądzony publicznie i na pewno zostanie stracony – ogłosił generał w mediach społecznościowych.

Według ugandyjskich śledczych podejrzany działał wyjątkowo brutalnie. Miał napadać na domy, często nocą, i zabijać mieszkańców maczetą. W niektórych przypadkach wybijał nawet otwory w ścianach budynków, żeby dostać się do środka. Śledczy podejrzewają, że pomagali mu wspólnicy.

Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie zatrzymywany. Kilka razy uciekał z aresztów

Jedną z najgłośniejszych zbrodni było zabójstwo dziewięciu członków rodziny pastora w regionie Rakai w 2013 roku. Śledczy badają również inne podobne ataki, w których ginęło po kilka osób.

Mujurizi miał też zwabiać kobiety, udając miłość. Następnie, według podejrzeń służb, zabijał je i zjadał części ich ciał.

Sprawa budzi ogromne emocje również dlatego, że mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie zatrzymywany. Jak podaje ugandyjski dziennik „Daily Monitor”, po raz pierwszy wpadł w ręce policji w 2009 roku. Później kilka razy uciekał z aresztów. W jednej z ucieczek mieli pomagać mu funkcjonariusze.

Ugandyjscy śledczy wracają teraz do dawnych spraw zabójstw i zaginięć, aby ustalić, za ile zbrodni rzeczywiście odpowiada zatrzymany.

Choć dowódca armii zapowiedział już egzekucję, wina podejrzanego nie została jeszcze udowodniona przed sądem. Władze nie przedstawiły też publicznie pełnej listy 38 ofiar ani wszystkich dowodów mających potwierdzać oskarżenia.

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🇺🇬 Uganda has arrested a man accused of killing and eating 38 people between 2010 and 2025, the country’s army chief says. Gen. Muhoozi Kainerugaba, the president’s son, called Mujurizi Moses the worst serial killer in Uganda’s history and vowed to try him in public and “definitely execute him,” before any trial has taken place. Investigators say he broke into homes and attacked whole families. Police are now reopening missing-person cases.— NewsForce (@Newsforce) October 27, 2026

Mujurizi Moses has been arrested in Uganda and is accused of killing and eating 38 people between 2010 and 2025. https://t.co/fOmGMoVKG7— musejisow (@musejisow173041) October 27, 2026

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