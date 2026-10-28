Katastrofa kolejowa w Hiszpanii! Dziesiątki ofiar, wstrząsające zdjęcia!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-28 10:10

Tragiczne doniesienia z Hiszpanii! W środę rano, 28 października zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości. Według relacji świadków jest wielu rannych, a dwa wagony wypadły z torów i spadły z nasypu. Potwierdzono już śmierć 46 osób! Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowce medyczne. Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej Adif zdecydował o wstrzymaniu ruchu na trasie łączącej Madryt z Andaluzją.

Pociąg AVE po wypadku na torowisku pełnym gruzu. Obok stoją ludzie. O katastrofie w Hiszpanii przeczytasz na SE.
Autor: elespanolcom/ X (Twitter) Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii. 46 ofiar, wielu rannych, wagony spadły z nasypu

Wielka katastrofa kolejowa w Hiszpanii! Do tragedii doszło dziś, w środę 28 października rano w środkowej części kraju. Dwa pociągi dużych prędkości zderzyły się w prowincji Toledo, między miejscowościami Los Yébenes i Urda, w regionie Kastylia-La Mancha. Pierwsze informacje o katastrofie pojawiły się około godziny 9, potem potwierdzono śmierć co najmniej 46 osób!

Jak informuje agencja Reuters, powołując się na hiszpańskiego zarządcę infrastruktury kolejowej Adif, w zderzeniu uczestniczyły dwa składy pasażerskie. Jeden należał do państwowego przewoźnika Renfe, a drugi do prywatnej firmy Iryo. Pociąg AVE jechał z Madrytu do Sewilli, natomiast skład Iryo poruszał się w przeciwnym kierunku.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Wagony spadły z nasypu

Według hiszpańskiego dziennika „El País”, który powołuje się na świadków, w wypadku ucierpiało wiele osób. Dwa wagony miały wypaść z torów i spaść z nasypu kolejowego.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Jak podała hiszpańska telewizja La Sexta, w akcji uczestniczą strażacy, ratownicy medyczni oraz członkowie obrony cywilnej z pobliskich miejscowości. Wysłano również trzy śmigłowce medyczne i dwa specjalistyczne zespoły ratunkowe.

Na razie nie wiadomo dokładnie, ile osób zostało rannych ani w jakim są stanie. Nie podano również, ilu pasażerów podróżowało obydwoma pociągami.

Wstrzymano ruch pociągów między Madrytem a Andaluzją

Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej Adif poinformował o zawieszeniu ruchu na jednej z najważniejszych tras kolejowych w kraju.

„Ruch na linii kolei dużych prędkości Madryt–Andaluzja został zawieszony po zderzeniu dwóch pociągów” – przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w podróżowaniu między stolicą Hiszpanii a południem kraju.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Nie wiadomo też, kiedy ruch kolejowy zostanie przywrócony. Służby pracują na miejscu zdarzenia, a szczegóły katastrofy są ustalane.

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