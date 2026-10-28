Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dwa pociągi zderzyły się pod Toledo. Czy wśród ofiar mogą być Polacy?

Zderzenie pociągów pod Toledo

Według informacji przekazanych przez agencję EFE oraz hiszpańskie służby ratunkowe, do katastrofy doszło przed godziną 9:00 rano w okolicach stacji Urda w prowincji Toledo. W wypadku uczestniczyły dwa pociągi pasażerskie, w tym skład dużych prędkości kursujący na trasie Madryt - Andaluzja. W wyniku kolizji dwa wagony wypadły z torów i stoczyły się ze skarpy.

Pierwsze ustalenia wskazują, że pociąg AVE należący do Renfe mógł uderzyć w znajdujący się przed nim skład prywatnego przewoźnika Iryo. Dokładne okoliczności katastrofy są przedmiotem śledztwa. Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej ADIF analizuje systemy bezpieczeństwa i przebieg zdarzeń.

Bilans ofiar rośnie

Początkowo informowano jedynie o rannych i braku potwierdzonych ofiar śmiertelnych. W kolejnych godzinach hiszpańskie media oraz przedstawiciele władz regionalnych zaczęli jednak podawać informacje o ofiarach śmiertelnych. Według najnowszych doniesień lokalnych mediów liczba zabitych wynosi co najmniej 46 osób, a służby nie wykluczają, że bilans może jeszcze wzrosnąć.

Na miejsce skierowano liczne zespoły ratownictwa medycznego, strażaków oraz policję. Dla pasażerów przygotowano również tymczasowe punkty pomocy.

Czy wśród ofiar mogą być Polacy?

Na chwilę publikacji artykułu nie ma żadnych oficjalnych informacji o obywatelach Polski wśród ofiar śmiertelnych ani rannych. Takich danych nie przekazały dotąd ani hiszpańskie służby, ani polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że resort dyplomacji sprawdza doniesienia medialne dotyczące katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Poinformował, że „na teraz” nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.

- Sprawdzamy doniesienia medialne, nasz konsulat w Hiszpanii działa. Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach - przekazał Maciej Wewiór.

W przypadku potwierdzenia, że w katastrofie ucierpieli Polacy, informacje w tej sprawie powinny zostać przekazane przez polskie służby konsularne oraz resort spraw zagranicznych.

Paraliż na ważnej trasie kolejowej

Po wypadku całkowicie wstrzymano ruch kolejowy na linii dużych prędkości łączącej Madryt z Ciudad Real i Andaluzją. Przewoźnik Renfe uruchomił specjalną infolinię dla rodzin i bliskich pasażerów oraz wprowadził bezpłatne zmiany i zwroty biletów dla podróżnych dotkniętych skutkami katastrofy.

To jedna z najpoważniejszych katastrof kolejowych w Hiszpanii w ostatnich latach. Śledczy będą teraz ustalać, dlaczego doszło do zderzenia dwóch pociągów na jednej z najważniejszych tras dużych prędkości w kraju.

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