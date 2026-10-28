Seria katastrof kolejowych w Hiszpanii w 2026 roku! Trzeci tragiczny wypadek w ciągu kilku miesięcy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-28 11:28

Hiszpania może już mówić o czarnej serii wypadków kolejowych. Dziś, w środę 28 października zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości. Wiele osób zginęło lub zostało rannych, wagony spadły z nasypu. To już trzeci poważny wypadek kolejowy w Hiszpanii w tym roku. W dwóch styczniowych katastrofach życie straciło łącznie 47 osób, a ponad 160 zostało rannych. Największa tragedia wydarzyła się w Adamuz, gdzie w zderzeniu pociągów zginęło 46 osób.

Tragiczne katastrofy kolejowe w Hiszpanii. Trzeci wypadek w prowincji Toledo

Coś złego dzieje się na torach w Hiszpanii! W ciągu jednego roku doszło tam już do trzech poważnych katastrof kolejowych. Najnowszy dramat rozegrał się dziś, w środowy poranek, na odcinku pomiędzy miejscowościami Los Yébenes i Urda na terenie prowincji Toledo. Zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości, skład AVE państwowego przewoźnika Renfe i pociąg należący do prywatnego operatora Iryo.

Agencja Reuters, opierając się na doniesieniach hiszpańskich mediów przekazała, że dwa wagony wypadły z szyn i stoczyły się z nasypu. Relacje świadków wskazują na wielu poszkodowanych, służby potwierdzają śmierć 46 osób. Do akcji ratunkowej zaangażowano straż pożarną, zespoły medyczne i śmigłowce. Połączenia kolejowe łączące Madryt z Andaluzją zostały całkowicie zawieszone.

Jest to następny tak poważny incydent na tamtejszej kolei na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy.

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Katastrofa kolejowa w Adamuz. W styczniu zginęło 46 pasażerów

Wcześniej, 18 stycznia 2026 roku, w okolicach andaluzyjskiej miejscowości Adamuz wydarzyła się jedna z najtragiczniejszych katastrof w dziejach hiszpańskiego kolejnictwa.

Skład przewoźnika Iryo, który kursował na trasie z Malagi do Madrytu, wypadł z szyn, w wyniku czego kilka jego wagonów zablokowało sąsiedni tor. Moment później w wykolejone części uderzył pociąg Renfe Alvia, zmierzający ze stolicy kraju w stronę Huelvy.

Wskutek tego zderzenia śmierć poniosło 46 pasażerów, a ponad 120 ostało rannych. Niektóre wagony uległy całkowitemu zmiażdżeniu. Władze Hiszpanii zdecydowały o wprowadzeniu trzydniowej żałoby narodowej.

Badający sprawę specjaliści zwracali uwagę na potencjalną usterkę na łączeniu szyn, jednak pełne ustalenie przyczyn tego dramatu wymagało dalszego dochodzenia.

Śmiertelny wypadek pociągu pod Barceloną w miejscowości Gelida

Zaledwie dwie doby po tragedii w Adamuz, 20 stycznia, miał miejsce kolejny śmiertelny wypadek.

W położonej nieopodal Barcelony miejscowości Gelida skład podmiejski wjechał w mur oporowy, który runął na torowisko podczas intensywnych opadów deszczu.

Bilans tego zdarzenia to jedna ofiara śmiertelna i 41 rannych pasażerów. Po wypadku lokalne władze zdecydowały o wstrzymaniu kursowania kolei podmiejskiej w całym regionie.

Po upływie dziewięciu miesięcy od tamtych wydarzeń Hiszpanią wstrząsnęła kolejna tragedia. Śledczy wyjaśniają obecnie przyczyny środowej katastrofy pod Toledo.

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