Seria katastrof kolejowych w Hiszpanii w 2026 roku! Trzeci tragiczny wypadek w ciągu kilku miesięcy

Tragiczne katastrofy kolejowe w Hiszpanii. Trzeci wypadek w prowincji Toledo

Coś złego dzieje się na torach w Hiszpanii! W ciągu jednego roku doszło tam już do trzech poważnych katastrof kolejowych. Najnowszy dramat rozegrał się dziś, w środowy poranek, na odcinku pomiędzy miejscowościami Los Yébenes i Urda na terenie prowincji Toledo. Zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości, skład AVE państwowego przewoźnika Renfe i pociąg należący do prywatnego operatora Iryo.

Agencja Reuters, opierając się na doniesieniach hiszpańskich mediów przekazała, że dwa wagony wypadły z szyn i stoczyły się z nasypu. Relacje świadków wskazują na wielu poszkodowanych, służby potwierdzają śmierć 46 osób. Do akcji ratunkowej zaangażowano straż pożarną, zespoły medyczne i śmigłowce. Połączenia kolejowe łączące Madryt z Andaluzją zostały całkowicie zawieszone.

Jest to następny tak poważny incydent na tamtejszej kolei na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy.

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Katastrofa kolejowa w Adamuz. W styczniu zginęło 46 pasażerów

Wcześniej, 18 stycznia 2026 roku, w okolicach andaluzyjskiej miejscowości Adamuz wydarzyła się jedna z najtragiczniejszych katastrof w dziejach hiszpańskiego kolejnictwa.

Skład przewoźnika Iryo, który kursował na trasie z Malagi do Madrytu, wypadł z szyn, w wyniku czego kilka jego wagonów zablokowało sąsiedni tor. Moment później w wykolejone części uderzył pociąg Renfe Alvia, zmierzający ze stolicy kraju w stronę Huelvy.

Wskutek tego zderzenia śmierć poniosło 46 pasażerów, a ponad 120 ostało rannych. Niektóre wagony uległy całkowitemu zmiażdżeniu. Władze Hiszpanii zdecydowały o wprowadzeniu trzydniowej żałoby narodowej.

Badający sprawę specjaliści zwracali uwagę na potencjalną usterkę na łączeniu szyn, jednak pełne ustalenie przyczyn tego dramatu wymagało dalszego dochodzenia.

IMÁGENES IMPACTANTES La magnitud de la tragedia ferroviaria en la provincia de Toledo entre dos trenes de la alta velocidad del Gobierno de Sánchez. Son más de 45 los fallecidos y la cifra de heridos y su gravedad todavía no se pueden calcular. El sistema de emergencias se ha colapsado y los medios son suficientes. El ministro de transportes no ha movido un solo dedo para incrementar y mejorar el sistema de seguridad y prevención de la alta velocidad española y la tragedia de Adamuz se repite en menos de un año.— JusticiaGC&PN (@justiciaGCPN) October 28, 2026

Śmiertelny wypadek pociągu pod Barceloną w miejscowości Gelida

Zaledwie dwie doby po tragedii w Adamuz, 20 stycznia, miał miejsce kolejny śmiertelny wypadek.

W położonej nieopodal Barcelony miejscowości Gelida skład podmiejski wjechał w mur oporowy, który runął na torowisko podczas intensywnych opadów deszczu.

Bilans tego zdarzenia to jedna ofiara śmiertelna i 41 rannych pasażerów. Po wypadku lokalne władze zdecydowały o wstrzymaniu kursowania kolei podmiejskiej w całym regionie.

Po upływie dziewięciu miesięcy od tamtych wydarzeń Hiszpanią wstrząsnęła kolejna tragedia. Śledczy wyjaśniają obecnie przyczyny środowej katastrofy pod Toledo.

1/7 Otro grave accidente ferroviario golpea hoy a España. Antes de este siniestro, 2026 ya había dejado 47 muertos en Adamuz y Gelida. Aún no conocemos la causa del choque de hoy. Pero la pregunta ya no puede evitarse: ¿qué está fallando en nuestro ferrocarril? 🧵 https://t.co/eNkQh7ciIq— Ya ha pasado (@Yahapasadoo) October 28, 2026

VIDEO: Victims seen lying on ground as massive emergency response continues after trains collide between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; 39 killed https://t.co/s8OtrtFXmf— Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026