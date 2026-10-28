Izabela Janachowska miesiąc po porodzie. Nie odstępuje malucha na krok, a jednocześnie wygląda jak milion dolarów. Tylko spójrzcie!

Miesiąc po porodzie, a ona promienieje. Izabela Janachowska zachwyca nie tylko figurą

Choć od narodzin jej drugiego dziecka minął zaledwie miesiąc, Izabela Janachowska już zachwyca wyglądem. Smukła sylwetka gwiazdy, gęste, zadbane włosy i promienna cera pod perfekcyjnym makijażem przyciągają uwagę, ale za uśmiechem świeżo upieczonej mamy kryje się też codzienność, w której nie jest łatwo na przykład o spokojny sen.

Janachowska doskonale wie, że macierzyństwo potrafi wywrócić życie do góry nogami - w maju 2019 r. urodziła Chrisa. We wrześniu 2026 roku jej rodzina powiększyła się o kolejnego członka, a gwiazda wkroczyła w nowy etap życia. Drugi maluch to jeszcze więcej miłości, ale także nowe obowiązki, których nie brakuje. Janachowska prywatnie jest mamą i żoną, ale zaraz po kolejnym porodzie wróciła do pracy jako influencerka. Na jej koncie na Instagramie nie brakuje nowych zdjęć i nagrań. Izabela ma też własną markę odzieżową, którą nieustannie rozwija.

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Miesiąc po porodzie i taka forma?

Wygląd Janachowskiej może budzić zazdrość, bo przecież 40-latka dopiero co wydała na świat drugą pociechę. Wiele osób w sieci zastanawia się, jak udaje jej się zachować tak promienny wygląd w okresie, który dla wielu kobiet oznacza przede wszystkim regenerację i oswajanie się z nową rzeczywistością, a nie bycie na świeczniku.

Warto pamiętać, że każda kobieta przechodzi połóg inaczej, a organizm potrzebuje czasu, by dojść do siebie po ciąży i porodzie. Najważniejsze są zdrowie i dobre samopoczucie, a nie tempo powrotu do dawnej figury. Janachowska już jest smukła, a na instagramowych nagraniach występuje w pełnym makijażu - na pierwszy rzut oka po ciąży nie został żaden ślad, jednak gwiazda nie zdradza w sieci wszystkiego.

Osiem godzin snu? Przy dwójce dzieci to luksus!

W krótkim wideo Janachowska wyznała, że przy dwójce dzieci nie ma co liczyć na 8 godzin snu, które uważa za podstawę i całkowite minimum. Nie każda noc jest spokojna i przyniesie kilka godzin nieprzerwanego odpoczynku. Maluch ma przecież swoje potrzeby.

Najważniejsze jest teraz budowanie więzi i poznawanie potrzeb nowego członka rodziny. Janachowska jest i jej synek są niemal nierozłączni, co gwiazda przyznała na InstaStory, a pierwsze tygodnie po porodzie to dla nich wyjątkowy czas.

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