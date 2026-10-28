Julia von Stein dwukrotnie targnęła się na swoje życie. Wstrząsające kulisy w programie „Eksperyment: Odsiadka”

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-28 11:45

Julia von Stein należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich celebrytek, a sławę przyniósł jej udział w programach „Królowe życia” oraz „Diabelnie boskie”. Niewielu widzów przypuszczało jednak, że zdecyduje się wystąpić w produkcji stacji Canal+ zatytułowanej „Eksperyment: Odsiadka”. Już w pierwszym odcinku kobieta ujawniła, że ma za sobą dwie próby samobójcze, a przyczyny tych dramatycznych kroków mogą wywołać ogromne zaskoczenie.

Julia von Stein zdobyła popularność w telewizji. Kim jest znana celebrytka?

Funkcjonująca w mediach jako Julia von Stein influencerka i celebrytka nazywa się tak naprawdę Julia Steinhoff, a dawniej nosiła nawet imię Katarzyna. Kobieta wywodzi się z rodziny prowadzącej biznes pogrzebowy i sama na co dzień zajmuje się projektowaniem trumien. Szerokiej publiczności dała się poznać za sprawą występów w formatach stacji TTV, takich jak „Królowe życia” czy „Diabelnie boskie”, w których prezentowała bezkompromisowy charakter oraz zamiłowanie do luksusu.

Od wielu lat charakterystycznym elementem wizerunku Julii jest jej ogromna słabość do medycyny estetycznej oraz szczerość w relacjonowaniu przebytych zabiegów upiększających. W ostatnim czasie media szeroko komentowały jej dziewięciogodzinną operację głębokiego liftingu twarzy. Gdy tylko w internecie pojawiły się nagrania prezentujące ostateczny rezultat tej procedury, wśród komentujących rozpętała się prawdziwa burza.

Płacząca celebrytka wyznała na łamach swojego kanału w serwisie YouTube, że bardzo mocno żałuje podjęcia decyzji o zabiegu. Operacja nie przyniosła bowiem spodziewanych efektów, lecz skutkowała utratą naturalnej mimiki i wywołała u niej głębokie rozczarowanie zamiast oczekiwanego zachwytu. Obecnie Julia otwarcie apeluje do swoich obserwatorów o rozwagę i przestrzega przed nieprzemyślanymi operacjami plastycznymi.

Julia von Stein kłóci się z ukochanym. Czy to koniec ich miłości?

Julia von Stein w programie „Eksperyment: Odsiadka” opowiedziała o próbach samobójczych

Celebrytka zdecydowała się dołączyć do obsady więziennego reality show stacji Canal+ pod tytułem „Eksperyment: Odsiadka”. Julia von Stein wzięła udział w tym projekcie, aby na własnej skórze doświadczyć realiów panujących w zamkniętym ośrodku u boku byłych więźniów. Początki na planie okazały się dla niej wyjątkowo trudne, ponieważ współosadzeni nie potrafili zrozumieć jej podejścia do operacji plastycznych. W trakcie rozmowy z jednym z pracowników zakładu karnego na jaw wyszły jednak znacznie bardziej dramatyczne fakty, gdyż influencerka ujawniła, że dwukrotnie próbowała odebrać sobie życie.

- Pierwsza to próba przez wyskoczenie przez okno […] Rodzice zamknęli mnie w apartamentowcu, w którym nie otwierają się okna […] Druga próba do tabletki, ale mnie odratowali i miałam płukanie żołądka - powiedziała

W trakcie tego samego spotkania padło również pytanie o przyczyny tak drastycznych kroków. Julia ze łzami w oczach zdecydowała się na szczerą odpowiedź i wyjaśniła swoje motywacje.

- Brak akceptacji ze strony środowiska, wytykanie palcami, brak miłości w domu, potężne wymagania w domu. Nie byłam im sprostać i myślałam…. Cały czas pracuję nad emocjami. Nie mam przepracowanych tematów samob**stw. Nie jestem do tej pory w stanie siebie zaakceptować - powiedziała

Kryzys emocjonalny i myśli samobójcze. Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?

Kiedy pojawiają się trudności życiowe, kryzys emocjonalny lub myśli samobójcze, należy bez wahania skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów. Pod jakie numery telefonów można się zgłosić?

  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny): 116 111
  • Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie (bezpłatny): 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Infolinia dla osób w żałobie po utracie kogoś bliskiego: 800 108 108
  • Fundacja Tumbo Pomaga (wsparcie dla dzieci i młodzieży w żałobie): 800 111 123
  • Portal: pokonackryzys.pl

W sytuacji, gdy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia ludzkiego zdrowia lub życia, trzeba natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Zapłakana Julia von Stein z programu Eksperyment: Odsiadka. O jej osobistych wyznaniach przeczytasz na SE.
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Julia Von Stein

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