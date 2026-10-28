Joanna Jarmołowicz pierwszy raz pokazała twarz ukochanej! Wcześniej "wzięły" ślub

Joanna Jarmołowicz chwali się ukochaną partnerką. Pokazała wspólną sesję

Joanna Jarmołowicz kilka miesięcy temu przyznała, że jest w kolejnym, bardzo szczęśliwym związku. Aktorka wówczas zaskoczyła swoich fanów, ujawniając, że buduje relację nie z mężczyzną, jak wcześniej, a z kobietą. To dla niej samej też było coś niezwykłego i nowego, ale zarazem odkrywczego i szalenie pozytywnego.

Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu. (...) Przestałam się wstydzić. Było mi głupio przez jakiś czas, bo to dla mnie nowość. Moja partnerka często mi mówi: "Jak nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać". Ale żyję z nią, jestem z nią i nie chcę jej kryć. (...) Jest moim wsparciem i filarem, na którym zawsze mogę się oprzeć - wyznała Jarmołowicz w rozmowie z Jastrząb Post.

Zanim Joanna spotkała swoją nową miłość, była w związku z Janem Królikowskim. Byli partnerzy wspólnie wychowują kilkuletniego Józefa. Starają się być jak najlepszymi rodzicami dla swojego dziecka, co nigdy nie jest proste po rozstaniu. Asia i Jan rozeszli się w 2024 r. i od tamtej pory wiele w ich życiu się zmieniło. Teraz sprawują opiekę naprzemienną nad chłopcem, jednocześnie układając sobie swoją codzienność na nowo.

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Jarmołowicz "po ślubie". Pokazała twarz partnerki

Gdy Jarmołowicz po raz pierwszy opowiedziała w mediach o tym, z kim się spotyka, nie ujawniła wizerunku ukochanej. Teraz postanowiła to zmienić. Pod koniec września na instagramowym profilu aktorki pojawiło się nagranie z fikcyjnego ślubu pary, gdzie można dostrzec twarz partnerki Joanny, choć ta została "wytatuowana" we wzór przypominający zarost.

Miesiąc później panie udostępniły w sieci zdjęcia ze wspólnej sesji, na której widać je obie. Fotografie wykonała Eliza Krakówka, są czarno-białe, surowe i minimalistyczne, ale nie brakuje na nich czułości. ZNAJDZIECIE JE TUTAJ.

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