Joanna Jarmołowicz spędza czas z synkiem i ukochaną. Pokazała urocze zdjęcie. "Moje wszystko"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-27 12:01

W ubiegłym tygodniu Joanna Jarmołowicz po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Aktorka, która dwa lata temu rozstała się z Janem Królikowskim przyznała, że jest w związku z kobietą. Teraz Jarmołowicz pokazała zdjęcie swojego synka oraz nowej ukochanej.

Joanna Jarmołowicz: Medialne związki ze znanymi braćmi

Joanna Jarmołowicz (32 l.) to polska aktorka znana z ról w popularnych serialach, takich jak "M jak miłość" czy "Pierwsza miłość", oraz występów w filmach z serii "Kogel-mogel". Duże zainteresowanie budziły jednak nie jej role, a życie miłosne. Chociaż nie należy do osób, które opowiadają o sprawach prywatnych, to jej związki trafiły na pierwsze strony gazet.

W 2015 roku Joanna Jarmołowicz zaczęła pojawiać się w towarzystwie Antoniego Królikowskiego (37 l.). Związek aktorskiej pary zakończył się po kilku miesiącach, a rozstanie miało nastąpić w przyjacielskiej atmosferze. Kilka lat później uczucie połączyło ją z... bratem byłego partnera. Z Janem Królikowskim (34 l.) zaczęła się spotykać na przełomie 2017/2018 roku. We wrześniu 2019 roku na świecie pojawił się syn pary, Józef. Z muzykiem Joanna Jarmołowicz spotykała się znacznie dłużej niż z jego bratem, ale i to uczucie nie przetrwało. Rozstali się w 2024 roku.

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Joanna Jarmołowicz pokazała nowe zdjęcie ukochanej

Aktorka do tej rzadko komentowała swoje perypetie miłosne. Niespodziewanie, w ubiegłym tygodniu ukazał się niezwykle szczery wywiad z aktorką. W rozmowie z Jastrząb Post wyznała, że od pewnego czasu spotyka się z kobietą.

Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu. [...] Przestałam się wstydzić. Było mi głupio przez jakiś czas, bo to dla mnie nowość. Moja partnerka często mi mówi: "Jak nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać". Ale żyję z nią, jestem z nią i nie chcę jej kryć - wyznała Jarmołowicz

Jej wyznanie wywołało falę komentarzy. Wiele osób, w tym znajomi z branży, gratulowali jej odwagi i życzyli wszystkiego najlepszego. Znalazły się jednak osoby, które nie mogły powstrzymać się przed publikacją złośliwych komentarzy. W odpowiedzi Joanna opublikowała wspólne zdjęcie z ukochaną.

Hejt? No cóż, zawsze wiedziałyśmy, że nasze szczęście może być dla niektórych wyzwaniem. Ale spójrzcie na nas – mamy siebie, grabie i uśmiech, wy macie tylko klawiaturę. W Internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski A&A - napisała w poście.

W środowe popołudnie Joanna Jarmołowicz opublikowała kolejne zdjęcie. Tym razem z rodzinnego spaceru. Na fotce aktorka uwieczniła dwie ukochane osoby - partnerkę oraz synka. We rozmowie z Jastrząb Post stwierdziła, że 7-letni Józef ma bardzo dobry kontakt z jej ukochaną.

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Joanna Jarmołowicz z partnerką na spacerze. Na miniaturze kobieta trzyma syna za rękę. O związku aktorki przeczytasz w SE.
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Pytanie 1 z 15
Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska?
Tak balują Jarmołowicz i Królikowski. Gwiazda "M jak miłość" świętowała 30-tkę. Fajki, drinki i... dresy. Mamy zdjęcia
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JOANNA JARMOŁOWICZ