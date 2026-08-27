Mateusz Banasiuk zrzucił koszulkę i grzał umięśnione ciało w promieniach sopockiego słońca. Tylko spójrzcie!

Mateusz Banasiuk zachwyca formą! Aktor wie, jak zadbać o sylwetkę

Mateusz Banasiuk, którego widzowie znają np. z "Furiozy", "Pierwszej miłości" czy "Na Wspólnej", przyciąga uwagę nie tylko aktorskim talentem, ale także świetną formą. Gwiazdor nie stroni od sportu, a jego sylwetka, smukła, ale umięśniona, może budzić emocje. Gdy Banasiuk pojawił się w Sopocie przy okazji otwarcia jesiennego sezonu TVN-u, postanowił wykorzystać ostatnie dni wakacji na plażowanie. I dobrze, bo pogoda dopisała!

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40-letni aktor lubi czasem się zmęczyć, a efekty widać gołym okiem. Ma za sobą przygodę z pływaniem, a jego sportowe pasje obejmują także surfing i jazdę na rolkach. To właśnie takie aktywności pozwalają mu pozostawać w ruchu i dbać o kondycję. Banasiuk chętnie pokazuje swoje umiejętności w sieci, brał też nawet udział w zawodach pływackich aktorów! Sport nie jest więc w jego przypadku wyłącznie sposobem na efektowny wygląd (choć trzeba przyznać, że to, jak jeździ na rolkach robi wrażenie!), ale częścią aktywnego, codziennego stylu życia. Artysta stawia na regularny ruch i różnorodne dziedziny sportu, a to sprawdzony sposób na utrzymanie dobrej kondycji i... wyglądu rzecz jasna.

Nic więc dziwnego, że kiedy pojawia się okazja do wskoczenia w plażowy strój, Mateusz ochoczo zrzucił koszulkę. Uwaga innych plażowiczów oraz paparazzich szybko skupia się na jego sylwetce. Kiedy pojawił się nad polskim morzem, trudno było nie zwrócić uwagi na efekty aktywnego stylu życia.

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Banasiuk w Sopocie, a "Azja Express" niebawem w TV

Aktor nie był na plaży w Sopocie sam - towarzyszyła mu siostra, Aldona. Banasiuk stawił się w Sopocie nie bez powodu. Podczas imprezy promującej jesienną ramówkę TVN-u, reklamował nowy sezon programu "Azja Express". Widzowie zobaczą go 5 września, a wśród uczestników są właśnie i Mateusz, i Aldona. Aktorowi na planie show na pewno przydały się sportowe umiejętności, a świetna forma fizyczna sporo ułatwiła.

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