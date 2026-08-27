Katarzyna Grochola komentuje brak Jabłczyńskiej w nowym "Nigdy w życiu". A co z postacią Jana Frycza?

Po premierze "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" ceniona pisarka Katarzyna Grochola cieszy się, że udało się zrealizować przejść do kolejnego etapu: ekranizacji filmowej. To już piąta część książek z cyklu "Żaby i anioły", który ćwierć wieku temu otworzyło kultowe "Nigdy w życiu".

Fani wyczekują aktualnie, kto z obsady przełomowego dla polskiego kina filmu z 2004 roku pojawi się w najnowszej produkcji. Wiemy z całą pewnością, że w rolę Judyty ponownie wcieli się Danuta Stenka. Jej filmowej córki nie zagra jednak ponownie Joanna Jabłczyńska, która otwarcie mówi o swoim szoku i rozczarowaniu. Co na to Grochola? Mamy odpowiedź!

Joanna Jabłczyńska po 20 latach od "Nigdy w życiu" nie zagra Tośki. Nie kryje żalu

Podczas prezentacji jesiennej oferty programowej TVN aktorka przerwała milczenie. Choć wokół nowego filmu nagrywanego pod okiem Katarzyny Grocholi wciąż istnieje aura tajemniczości, Joanna Jabłczyńska zdradziła, że to nie ona zagra córkę Judyty - Tośkę, w którą wcieliła się 22 lata temu.

- Sama przyznaję, że do tej pory jest mi cholernie ciężko się z tym pogodzić. Z jednej strony bardzo się bałam dzisiejszych wywiadów, bo to oczywiste, że o to spytacie. Z drugiej już się cieszę, że to pójdzie w świat, że wszyscy to przemielimy. Mam nadzieję, że będę już spokojniej spała i żyła z tą smutną informacją - powiedziała "Super Expressowi". - Przyznam szczerze, że myślałam, iż jestem totalnym pewniakiem, że to nie może się odbyć beze mnie. Niestety może - dodała.

Gwiazda serialu "Na Wspólniej" spotkała się z wieloma wyrazami wsparcia od internautów. Ruszyła petycja w sprawie dołączenia jej do obsady nowego filmu, a część fanów zapowiedziało wręcz bojkot "Właśnie że tak!".

Katarzyna Grochola odpowiada. Pisarka przypomina ważny fakt

O komentarz w sprawie kontrowersji poprosiliśmy samą pisarkę, która osobiście dogląda prac nad filmem. Katarzyna Grochola konsekwentnie przypomina, że aktualny projekt nie jest drugą częścią ani bezpośrednią kontynuacją "Nigdy w życiu". Ekranizacja powstaje na podstawie piątej części cyklu książek, w której pojawiają się faktycznie ci sami bohaterowie. Zapytana o sprawę Joanny Jabłczyńskiej, Grochola krótko przypomniała, że nie była ona jedyną aktorką, która w filmach i serialu na bazie jej twórczości zagrała Tosię.

- Tośkę grały trzy aktorki: Joasia Jabłczyńska, Maria Niklińska i Ula Brzydula [Julia Kamińska - przyp. red.], prawda? W trzech różnych ekranizacjach. Więc trudno mi się do tego na razie ustosunkowywać - powiedziała nam pisarka.

Warto dodać, że autorka ma na myśli kolejno: film "Nigdy w życiu" (2004), film "Ja wam pokażę!" (2006) oraz serial "Ja wam pokażę!" (2007).

Jan Frycz miał pojawić się na planie. Co z jego postacią?

Katarzyna Grochola wciąż milczy w sprawie dalszych szczegółów "Właśnie że tak", czyli "Nigdy w życiu! 20 lat później". Film ma według pogłosek ukazać się w 2027 roku, a jego pełna obsada nie jest znana. Wcześniej pisarka zdradziła, że jeszcze w sierpniu na planie miał stawić się powracający do roli Tomasza aktor Jan Frycz (zm. 15 sierpnia). Czy po śmierci aktora znalazło się rozwiązanie tej sytuacji?

- Postanowiłyśmy na razie jeszcze nie ujawniać szczegółów filmu, obsady filmu i różnych rzeczy związanych z filmem - mówi nam lakonicznie Katarzyna Grochola.

Pisarka wcześniej zabrała już jednak głos w mediach społecznościowych. Żegnając Jana Frycza na swoim instagramowym profilu, odpowiedziała na pytanie internautki o to, kto go zastąpi: "podjęłam decyzję, że nikt...".

Czas pokaże, kogo zobaczymy w roli Tosi i jak ostatecznie produkcja wybrnie z przykrej sytuacji po odejściu aktora, który miał zagrać Tomasza.

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