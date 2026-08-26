Fani zapowiadają bojkot "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"! Poszło o Tośkę. Poleciały wulgaryzmy

To był szok - w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Jabłczyńska wyznała, że nie zagra Tośki w nowym filmie na podstawie kolejnej książki Katarzyny Grocholi z serii "Nigdy w życiu". W 2004 roku młodziutka aktorka córkę Judyty (Danuta Stenka). Trudno w piśmie oddać emocje, jakie towarzyszyły filmowej Tośce podczas tego wyznania - zobaczcie wywiad w naszej galerii zdjęć!

A tak czekali na nowy film...

Fani "Nigdy w życiu" nie mogli doczekać się nowego filmu, który powstaje na podstawie 5. części kultowego cyklu powieści Katarzyny Grocholi. Pisarka regularnie obserwuje prace na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Wiadomo, że Judytę zagra ponownie Danuta Stenka, reszta obsady jest tajemnicą. A raczej była, bo już wiadomo, że Joasia Jabłczyńska nie zagra Tośki.

Fani serii filmów i książek na widok wyznania Jabłczyńskiej mocno się zdenerwowali. Na oficjalnym profilu "Super Express_Rozrywka" na Instagramie poleciały nawet inwektywy! No i zdecydowana większość komentatorów zapowiedziała bojkot filmu - na "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" do kina nie pójdą!

"Nie pójdę na pewno do kina jak nie ma Asi - Tosi"

Mamy paskudne czasy, widać, że ta sytuacja sprawiła Pani ogromny smutek. Reporterka w szoku, jest, szkoda bardzo! Ja to bojkotuje, już mnie ten film nie interesuje Mega, mega smutne :( I wszystko na temat- nie pójdę na pewno do kina jak nie ma Asi -Tosi . Zostanę przy książce . Rolę Tosi tylko może zagrać Joanna Jabłczyńska nikt inny nie podoła . Wielka szkoda , tak czekałam na ten film Przecież Tosia jest tylko jedna tak jak jeden jest Killer Szok, nie wiem co powiedzieć. Czekałam na ten film. Pani Stenka, pani Asia. Nie mam pojęcia kogo tam wcisnęli ale zrobili błąd. Masa ludzi nie pójdzie do kina. Ja na pewno nie. Czyli Tośka obsadzona po znajomości.. wielka szkoda ... Nie pojmuje tego i skoro pani Danuta Stenka w nim gra czemu nie dała ultimatum że zagra tylko wtedy gdy Tosię zagra Joasia 😳 Nie ma innej Tosi!😭 Zmiana planów - nie pójdę do kina Masakra. Pier***ę ten film w takim razie

I już jest teoria spiskowa

W sprawie dość szybko pojawiła się też nowa teoria spiskowa. Jeden z obserwatorów napisał, że ma podejrzenia, kto może zagrać Tośkę.

A jakiś czas temu córka pisarki tej książki wspominała że już sama nie wie która to jej jest mama biologiczna ( pisarka) czy Pani Stenka więc może to ona ją zagra hmmm??

Zobacz koniecznie: Tak Stenka zareagowała na brak Jabłczyńskiej w filmie Grocholi. "Padły inwektywy"

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Joanna Jabłczyńska nie zagra w nowym "Nigdy w życiu". Mówi wprost: "myślałam, że jestem PEWNIAKIEM" i uderza w produkcję