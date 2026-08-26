Prostota i cekiny królują podczas trzeciego dnia Top Sopot Festival 2026! Co za spodnie Wojciechowskiej

Top Sopot Festival 2026 - 3. dzień z pełnią muzyki

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2026 przebiega pod hasłem "Opera Leśna w Czterech Aktach". Wydarzenie transmitowane na antenie TVN po raz kolejny prowadzi sprawdzony duet dziennikarski: Dorota Wellman oraz Marcin Prokop. Na scenie pojawią się m.in. Kuba Badach, Ralph Kaminski, Artur Rojek, Katarzyna Nosowska, Kortez, Igor Herbut, Ania Dąbrowska oraz Natalia Szroeder. Legendarny duet Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza wystąpi w towarzyszeniu Grott Orkiestry, a widowisko wzbogaci również Zespół Śpiewu i Tańca "Mazowsze".

Transmisję na żywo można oglądać od godziny 19:30 na antenie TVN. Cały wieczór skupia się na dojrzałych, akustycznych aranżacjach największych polskich przebojów połączonych z oprawą inspirowaną otaczającą przyrodą. Jest to przedostatnia odsłona sopockiego festiwalu, stanowiąca pomost po wtorkowym wręczeniu Bursztynowego Słowika i zapowiadająca mocny, rockowy finał imprezy zaplanowany na czwartek.

Danutka Stenka zdzwonila z mocnymi slowami do Joanny Jablonskiej

Cekiny, prostota i odrobina szaleństwa

Jak się okazuje, trzeciego dnia na ściance pojawiły się głównie osobistości, które wcześniej szalały na ramówce TVN. Joanna Horodyńska zmieniła swoją klasyczną stylizację z żabą na piękną, cekinową srebrną sukienkę. Jej blask aż wali po oczach! Martyna Wojciechowska za to postawiła na błyskotki na spodniach. Jej czarne, cekinowe spodnie wszędzie się wyróżniają.

Sylwia Bomba jak filmowa gwiazda postawiła na kremową, rozcinaną sukienkę, która delikatnie odkrywa jej zgrabny brzuch. Całość stylizacji dopełniały długie kozaki. Maria Dębska postawiła za to na klasyczną, czerwoną sukienkę na ramiączkach. Na piersiach uzdobiono kreację takimi jakby wszytymi różyczkami. Kobieta wyglądała obłędnie w tak prostej, aczkolwiek eleganckiej sukience.

Resztę stylizacji zobaczycie w naszej galerii zdjęć!