Piękna i żaba? Nie, to Joanna Horodyńska całująca... FIGURKĘ! Musicie to zobaczyć

Ramówka TVN jesień 2026

Jesienna ramówka TVN 2026 przynosi zarówno głośne nowości, jak i powroty sprawdzonych hitów. Główną premierą jest komediowy format "Taskmaster" z Adamem Woronowiczem w roli głównej. Dorota Szelągowska zadebiutuje z autorskim projektem "Nowa Szelągowska".

Większe zmiany czekają znane formaty: do jury 15. edycji "MasterChefa" dołącza Pascal Brodnicki, a w jubileuszowym "Top Model" skład sędziowski zasili Ewelina Gralak, zaś funkcję prowadzącej przejmie Klaudia El Dursi. "Azja Express" powraca na swój pierwotny kontynent, a teleturniej "The Floor" zyska wydanie specjalne "VIP Challenge" z udziałem gwiazd. Ramówkę dopełnią stałe pozycje, takie jak "Kuchenne rewolucje", "Kobieta na krańcu świata" oraz jubileuszowy, 20. sezon "Kuby Wojewódzkiego". TVN stawia również na mocne pasmo filmowe.

Joanna Jabłczyńska nie zagra w nowym "Nigdy w życiu". "Myślałam, że jestem PEWNIAKIEM"

Kim jest Joanna Horodyńska?

Joanna Horodyńska to polska modelka, stylistka, prezenterka telewizyjna oraz krytyczka mody. Urodziła się 30 listopada 1975 roku w Tychach. Karierę w branży rozpoczęła w 1992 roku od sukcesu w konkursie Twarz Roku, co otworzyło jej drzwi do pracy na wybiegach w Warszawie i Paryżu. Pozowała również do sesji w magazynach takich jak "Playboy" i "CKM".

Na początku lat 2000. wycofała się z modelingu, przenosząc uwagę na stylizację i dziennikarstwo modowe. Ogromną rozpoznawalność przyniósł jej program "Gwiazdy na dywaniku" na antenie Polsat Cafe, w którym bezkompromisowo oceniała stylizacje znanych postaci polskiego show-biznesu. Prowadziła także format "Shopping Queen" oraz współpracowała jako stylistka przy "Tańcu z Gwiazdami" i "Dzień Dobry TVN". Słynie z odważnego podejścia do mody oraz przenoszenia światowych trendów do własnej garderoby.

Joanna Horodyńska i figurka żaby. Doszło do buziaczka!

Na ściance i ramówce TVN oczywiście nie mogło zabraknąć tak wybitnej osoby jak Joanna Horodyńska. Postawiła ona na dosyć klasyczne połączenie kolorów - biel i fiolet. Dłuższa, kremowa koszula, miała zakończenie na dole związane w kokardę, jednocześnie z dekoltem w literę V. Postawiła na fioletowe spodnie, które choć dosyć szerokie, idealnie pasowały do koszuli. Jednak nie to może zaskoczyć.

W ręce trzymała figurkę... żaby. Nikt się jednak nie spodziewał tego, że za chwilę ją pocałuje! Naprawdę to zrobiła! Zobaczcie to na zdjęciach