Plotka o gwiazdorach Hollywood okazuje się prawdą. Nowy serial przepisał rzeczywistość

Matthew McConaughey i Woody Harrelson to duet, który zdobył ogromne uznanie widzów, głównie dzięki ich fenomenalnemu występowi w pierwszym sezonie legendarnego serialu "Detektyw". Teraz ci znani aktorzy, będący w życiu prywatnym bliskimi przyjaciółmi (a według krążących pogłosek być może nawet braćmi), powracają w wyjątkowej produkcji telewizyjnej.

Matthew McConaughey i Woody Harrelson są spokrewnieni? Nowy serial sprawia, że plotka staje się prawdą

Od lat spekuluje się, że McConaughey i Harrelson mogą być ze sobą spokrewnieni. Aktorzy, których łączy bliska przyjaźń, sami nie wykluczają takiego scenariusza. Według przypuszczeń, ojciec Woody'ego miał utrzymywać intymne relacje z matką Matthew w czasie, gdy ten został poczęty, jednak nigdy nie zdecydowano się na oficjalne testy DNA.

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Najnowsza produkcja Apple TV pod tytułem "Bracia" przedstawia hipotetyczną sytuację, w której ta plotka okazuje się prawdziwa. W serialu fikcja przeplata się z realnymi wydarzeniami, tworząc alternatywny obraz rzeczywistości. Oficjalny opis fabuły brzmi następująco:

Serial "Bracia" opowiada historię McConaugheya i Harrelsona, którzy wcielają się w samych siebie. Ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy odkrywają sekret sprzed kilkudziesięciu lat: mogą być braćmi. Po tym, jak ślub córki Woody’ego kończy się fiaskiem, Woody zabiera rodzinę i udaje się do Austin na dłuższy pobyt na ranczu należącym do Matthew. Spokojny wyjazd szybko wymyka się spod kontroli, gdy matka Matthew, Ma Mac (Holland Taylor), przypadkowo ujawnia dawno skrywany sekret - przyjaciele mogą być spokrewnieni. Podczas gdy Woody wywraca życie na ranczu do góry nogami w poszukiwaniu prawdy, Matthew zmaga się z zupełnie innym kryzysem tożsamości: rozważa kandydowanie na gubernatora Teksasu. To pełna emocji, chaosu i humoru opowieść o przyjaźni, rodzinie, sławie oraz cienkiej granicy między mitem a rzeczywistością.

Premiera serialu 'Bracia' z Matthew McConaugheyem i Woodym Harrelsonem już we wrześniu

W obsadzie serialu znaleźli się również Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe i Holland Taylor. Funkcję showrunnera i producenta wykonawczego pełni Lee Eisenberg (wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy i zdobywca nagrody Peabody), a współpracują z nim w tej roli sami Harrelson i McConaughey. Premiera "Braci" na platformie Apple TV odbędzie się w środę, 23 września, kiedy to udostępnione zostaną dwa pierwsze odcinki. Pozostałe części będą emitowane w tygodniowych odstępach, a finał zaplanowano na 4 listopada.

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