Dawno niewidziana Edyta Jungowska na ramówce TVN. Jest lato, a ona ubrała sweter [ZDJĘCIA]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-26 14:47

Edyta Jungowska nie należy do gwiazd, które biegają po ściankach. Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Aktorka pojechała do Sopotu, gdzie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN. Słowa "jesienna" ewidentnie wzięła do siebie, bo choć wciąż mamy sierpień, ona narzuciła na siebie sweter.

Szok! Edyta Jungowska na ściance

Edyta Jungowska nie jest etatową bywalczynią salonów, ale są wydarzenia, na których można ją zauważyć. Prezentacja nowej oferty programowej TVN była tego przykładem. Podobnie jak wiele innych gwiazd stacji, aktorka udała się nad Bałtyk. Sopot na kilka dni stał się stolicą polskiego show-biznesu, bo oprócz eventu ramówkowego odbywa się tam też Top of the Top Sopot Festival. Choć na ściance TVN-u pojawiły się czołowe gwiazdy tabloidów, obiektywy aparatów wielu reporterów skupiły się właśnie na Jungowskiej. Nie bez powodu, bo to niecodzienny widok. Dodatkowo uwagę zwróciła stylizacja aktorki. Postanowiła wyprzedzić sezon i założyć coś, co idealnie nadaje się na jesień. Tematycznie!

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Jesienna stylizacja na prezentacji jesiennej ramówki

Edyta Jungowska zapozowała na ściance, ale nie zdecydowała się na wymyślną kreację. Postawiła na prostotę. Aktorka założyła luźną, zwiewną długą czarną suknię. Stylizację dopełnił pleciony kardigan w kolorze żółtym, błękitnym, różowym i granatowym. Taki strój pewnie bardziej kojarzy się z październikiem niż sierpniem, ale najważniejsze, żeby pozostać sobą i nosić to, w czym dana osoba czuje się dobrze. 

Edyta Jungowska zagra w "Na Wspólnej"

Obecność Edyty Jungowskiej na prezentacji jesiennej ramówki TVN nie jest przypadkowa. Od 2026 roku można ją oglądać w jednym z najważniejszych seriali emitowanych na antenie tej stacji. Mowa o "Na Wspólnej", gdzie aktorka wciela się w postać Doroty Zakrzewskiej. Wcześniej Jungowska grała w takich produkcjach jak "Klan", "Codzienna 2 m. 3", "Na dobre i na złe" i "Ja wam pokażę!".

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Edyta Jungowska
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