Zaskakujący plakat z Sandrą Drzymalską w roli Violetty Villas. Coś niepodobna

Sandra Drzymalska niepodobna do Violetty Villas na plakacie filmu

Niebawem w kinach zadebiutuje produkcja o Violetcie Villas, określanej mianem matki, diwy i legendy. Rolę słynnej polskiej wokalistki, która podbiła estrady w Las Vegas i Paryżu, powierzono Sandrze Drzymalskiej, utalentowanej aktorce młodego pokolenia. Dystrybutor Kino Świat zaprezentował plakat filmu, jednak charakteryzacja aktorki wywołała mieszane uczucia – podobieństwo do Villas jest niemal niewidoczne. Niemniej, opublikowane wcześniej zdjęcia z planu wypadają zdecydowanie korzystniej i robią duże wrażenie.

Premiera filmu o Violetcie Villas. Kiedy w kinach?

Premiera filmu „Violetta Villas” została zaplanowana na 27 listopada. Twórcy zapewniają, że będzie to głębokie spojrzenie na wielowymiarową, fascynującą artystkę. Fabuła ma ukazać nie tylko sceniczną ikonę, ale również kobietę szukającą miłości i matkę przytłoczoną ogromnym sukcesem. Zgodnie z oficjalnym zarysem historii:

Czesława Gospodarek, zanim stała się uwielbianą Violettą Villas, marzyła o wielkiej scenie. Na początku lat 60. przenosi się z synem do Warszawy, by walczyć o lepszą przyszłość i karierę. Pomimo licznych trudności, niezłomnie dąży do celu, wierząc w swój sukces. Po przyjęciu pseudonimu Violetta Villas jej popularność szybko rośnie, a niezwykły talent wokalny prowadzi ją na sceny Las Vegas. Sukces ma jednak mroczną stronę – artystka zmaga się z uzależnieniem, strachem i samotnością w cieniu presji komunistycznych władz. Jej syn dorasta, obserwując, jak matka traci kontakt z rzeczywistością. To poruszająca historia o kosztach sławy, braku miłości i przyspieszonym dojrzewaniu chłopca.

Autor: Robert Jaworski/ Kino Świat/ Materiały prasowe

- Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i wciąż pozostaje zjawiskiem bez precedensu - niekwestionowaną divą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń - Mariusz Włodarski i Agnieszka Wasiak, producenci "Violetty Villas" (Lava Films).

PRZECZYTAJ TEŻ: Joanna Jabłczyńska nie zagra w nowym "Nigdy w życiu". Mówi wprost: "myślałam, że jestem PEWNIAKIEM" i uderza w produkcję

Twórcy i pełna obsada „Violetty Villas”. Zobaczymy znane gwiazdy

Główną rolę powierzono Sandrze Drzymalskiej, docenianej i nagradzanej artystce, m.in. Paszportem „Polityki” oraz wyróżnieniem za rolę na festiwalu w Gdyni. Aktorka jest znana z takich produkcji jak „Sexify”, „Breslau”, „IO” czy „Simona Kossak”. Niedługo widzowie będą mogli podziwiać ją również na platformie Netflix jako Izabelę Łęcką w nowej adaptacji „Lalki”.

W obsadzie filmu pojawią się także: Jowita Budnik („Papusza”), Mateusz Banasiuk („Furioza”), Borys Szyc („Lalka”), Cezary Łukaszewicz („Chłopi”), Dorota Kuduk („Warszawianka”) oraz Christo Szopov („Karbala”). O oprawę muzyczną zadbał Marcin Masecki, który opracował nowe aranżacje najpopularniejszych utworów Violetty Villas. Co ciekawe, w jednym z najbardziej znanych przebojów artystki – „Do Ciebie, Mamo” – usłyszymy duet Michała Szpaka, śpiewającego z oryginalnym, archiwalnym głosem Villas.

Za kamerą stanęła Karolina Bielawska, doceniona reżyserka dokumentu „Mów mi Marianna”, laureatka nagród na festiwalach w Krakowie, Locarno czy Lizbonie. Scenariusz napisała wspólnie z Małgorzatą Gospodarek. Zespół odpowiedzialny za charakteryzację Sandry Drzymalskiej – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg – to specjaliści nominowani do Oscara za „Brzydką siostrę”. Strój prezentowany na plakacie to dzieło Tomasza Ossolińskiego. Ten znany projektant stworzył na potrzeby produkcji jeszcze trzy inne stylizacje inspirowane kreacjami słynnej gwiazdy, współpracując z autorką kostiumów Małgorzatą Fudalą.

PRZECZYTAJ TEŻ: Niedoceniany serial wraca na ekrany. Będą kolejne skandale