Poruszające! Tak Miley Cyrus pożegnała swoją matkę chrzestną, Dolly Parton. Wyznała, co powiedziały sobie w ostatniej rozmowie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-26 20:12

Śmierć Dolly Parton to ogromny cios dla jej rodziny, przyjaciół i milionów fanów na całym świecie. Szczególnie mocno przeżywa to Miley Cyrus, dla której legenda country była nie tylko artystką, ale także ukochaną matką chrzestną. W poruszającym wpisie na Instagramie wokalistka pożegnała Dolly Parton. Zdradziła przy tej okazji, o czym matka i córka chrzestne rozmawiały podczas ostatniego kontaktu.

Miley Cyrus i Dolly Parton na dwóch zdjęciach. O pożegnaniu matki chrzestnej przez artystkę przeczytasz na SE.
Autor: Rob Latour/REX/Shutterstock/East News; Face To Face/ Reporter

Miley Cyrus potrzebowała chwili, aby zareagować na śmierć Dolly Parton. Kiedy zrobiła to na swoim profilu na Instagramie, nawet nie próbowała ukrywać emocji. W swoim wpisie otwarcie przyznała, że trudno jej znaleźć słowa, aby opowiedzieć o stracie Dolly.

Chrześnia Dolly Parton żegna mamę

Miley Cyrus, chrześnica ikonicznej gwiazdy uprzedziła w swoim poście, że najważniejsze chwile, które dzieliła z matką chrzestną, i tak zawsze pozostaną tylko ich.

Uczucie utraty mojej cioci Dolly wykracza poza to, czym właściwe wydaje się dzielić z innymi. Nasze najświętsze chwile były prywatne i takie pozostaną - za kulisami, poza blaskiem fleszy i pomiędzy naszymi sercami.

Miley zdradziła, co jej zdaniem Dolly chciałaby jej powiedzieć po swoim odejściu. Wierze, że "anioł" nadal nad nią czuwa. Cyrus zdecydowała się jednak napisać, o czym rozmawiała z mamą chrzestną w ostatniej rozmowie.

Miley Cyrus wie, czego chciałaby dla niej Dolly Parton

To, co WIEM, to to, że Dolly chciałaby, żebym to poczuła, napisała o tym piosenkę, a potem ruszyła dalej i była silna. Mam przy sobie anioła. Zawsze go miałam. Jedna z naszych ostatnich rozmów dotyczyła muzyki i metamorfozy

Młoda gwiazda wyznała, że zawsze będzie kochać Dolly Parton. Nie przestanie też starać się, aby mama chrzestna była z niej bardzo dumna.  

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Zawsze będę ją kochać i będę chciała sprawić, żeby była ze mnie dumna. Moje serce pęka z powodu całego świata, jej rodziny i przyjaciół, którzy będą za nią bardzo tęsknić. Wszyscy razem przeżywamy tę stratę i będziemy widzieć ją we wszystkim, co najpiękniejsze."

Zostały: miłość, muzyka i zmiany

Miley podkreśliła więc, że Dolly pozostanie z nią na zawsze - nie tylko we wspomnieniach, ale także w muzyce. Szczególnie znaczące są jej słowa o jednej z ostatnich rozmów z matką chrzestną. Obie rozmawiały wtedy o muzyce i metamorfozie.

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Dla Miley Cyrus odejście Dolly Parton oznacza stratę kogoś wyjątkowo bliskiego. Choć ich relacja była znana publicznie, najważniejsze momenty pozostawały poza kamerami i światłem reflektorów. Teraz piosenkarka chce zachować je dla siebie, jednocześnie spełniając - jak sama wierzy - życzenie Dolly, by przekuć emocje w muzykę i pozostać silną.

Pożegnanie Miley pokazuje, jak wielką rolę Dolly Parton odgrywała i nadal odgrywa w jej życiu. I choć dziś trudno jej pogodzić się z odejściem ukochanej matki chrzestnej, wierzy, że będzie odnajdywać ją w każdej pięknej piosence, człowieku, zjawisku.

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DOLLY PARTON
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