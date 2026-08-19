Joanna Jarmołowicz, była Antka Królikowskiego i jego brata, ma nową dziewczynę! Czułościom nie było końca. Zobaczcie zdjęcia

Joanna Jarmołowicz po rozstaniu z Królikowskim znów jest zakochana. Ma nową partnerkę!

Joanna Jarmołowicz właśnie zdobyła się na niezwykle osobiste wyznanie. Niespełna dwa lata po rozstaniu z Janem Królikowskim u jej boku pojawiła się kobieta, o czym Jarmołowicz postanowiła oficjalnie poinformować. Gwiazda nie owijała w bawełnę i powiedziała o wszystkim wprost.

Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu. (...) Przestałam się wstydzić. Było mi głupio przez jakiś czas, bo to dla mnie nowość. Moja partnerka często mi mówi: "Jak nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać". Ale żyję z nią, jestem z nią i nie chcę jej kryć. (...) Jest moim wsparciem i filarem, na którym zawsze mogę się oprzeć - wyznała Jarmołowicz w rozmowie z Jastrząb Post.

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Aktorka znana z "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe" przez kilka lat była związana z Janem Królikowskim, młodszym bratem Antka Królikowskiego (a także przez krótki czas z samym Antkiem!). Para doczekała się syna Józefa, ale ich związek zakończył się w 2024 roku. Później Jarmołowicz otwarcie mówiła, że z ojcem swojego dziecka utrzymuje kontakt ze względu na syna, jednak nie są przyjaciółmi. Wspólnie sprawują opiekę nad Józefem.

Ma super tatę, świetnie się dogadują. Jest to jakieś obciążenie dla Józia, bo jest tydzień tu i tydzień tam, ale w miarę blisko siebie mieszkamy, przedszkole jest jedno. Jak jest jakiś problem, czy lekarz, czy coś tam, to razem to robimy - mówiła Joanna w podcaście "P.S. I love You".

W 2025 roku Jarmołowicz była widywana w towarzystwie muzyka Barda Kowalskiego. Zdjęcia szybko wywołały spekulacje o romansie. Z kolei w maju 2026 roku aktorka pokazała w sieci fotografię z tajemniczą osobą, a później wybrała się z nią na Słowację. Wszystko wskazywało wtedy na nowy związek. Już wiadomo, że faktycznie, Jarmołowicz znów jest zakochana, a uczucie połączyło ją z kobietą.

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Przyłapane przez paparazzich

Kim jest tajemnicza partnerka, która skradła serce aktorki? Na razie tego nie wiadomo. Jarmołowicz nie zdradziła jej imienia ani szczegółów dotyczących związku. Chce chronić swoją oraz jej prywatność. Ostatnio jednak panie zostały przyłapane przez paparazzich na wspólnym śniadaniu i wizycie na myjni samochodowej. Widać było, że czują się ze sobą bardzo swobodnie, nie brakowało między nimi czułości.

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