Joanna Jarmołowicz nie płacze po Królikowskim. Zobaczcie, z kim ją przyłapano!

Joanna Jarmołowicz ma na swoim koncie zestaw ról w najpopularniejszych polskich serialach. W latach 2016–2017 wcielała się w Martę Rudzińską w „Pierwszej miłości” na antenie Polsatu. W tym samym czasie, jesienią 2016 roku, pojawiła się w serialu TVN „Na noże” jako Zuza Gładysz, pokazując się w bardziej dramatycznym, dorosłym wydaniu. Od 2018 roku z powodzeniem gra Katię w „M jak miłość” – ukochaną Łukasza. Od 2020 roku aktorkę można oglądać także w serialu „Na dobre i na złe”, gdzie wciela się w uroczą salową Halinkę. Grała także w "Planecie singli".

Miłość (już nie) z Królikowskim

W życiu prywatnym przez 7 lat była związana z Janem Królikowskim, bratem Antka Królikowskiego i synem znanej aktorskiej pary – Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej oraz nieżyjącego już Pawła Królikowskiego. Tworzyli dobraną parę, a owocem tej relacji jest syn. Jesienią ubiegłego roku media doniosły, że Joanna i Jan się rozstali.

Tajemniczy muzyk u jej boku

Najnowsze zdjęcia paparazzi pokazały Jarmołowicz podczas wspólnego spaceru i spotkania w jednej z warszawskich kawiarni – w towarzystwie Barda Kowalskiego. Uśmiechy, gesty, bukiet kwiatów, swobodna atmosfera… Wszystko wyglądało na coś więcej niż koleżeńskie spotkanie. Aktorka nie potwierdziła jeszcze żadnego nowego związku, ale wygląda na szczęśliwą i promienieje.

A kim jest Bard Kowalski?

Mężczyzna, z którym Joanna Jarmołowicz została ostatnio przyłapana, to Bard Kowalski – muzyk, który coraz śmielej rozpycha się na scenie. Pisze piosenki, śpiewa, czasem gra w teatrze, a w sieci zbiera sporo pochwał za swoje spokojne, lekko melancholijne utwory. Jest „tym wrażliwym typem”, który potrafi jednego dnia zagrać koncert, a drugiego… nagrać filmik o tym, że warto mówić o emocjach. Internet go lubi, branża też zaczyna zauważać. Czy to przyjaciel, nowy partner czy tylko miłe towarzystwo do kawy? Tego jeszcze nie wiadomo – ale trzeba przyznać, że chemia między nimi była wyczuwalna nawet przez obiektyw.

