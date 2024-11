Joanna Jarmołowicz przerwała milczenie po rozstaniu z Królikowskim. Pomaga jej w wychowaniu syna?

Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski: Koniec miłości

W ostatnim czasie w polskim show-biznesie rozstań jest naprawdę sporo. W mediach pojawiły się informacje o zakończeniu relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, Dody oraz Dariusza Pachuta czy Qczaja i Tomasza Nakielskiego. W pierwszych dniach października dołączyli do nich Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski.

Aktorka i muzyk tworzyli związek od ponad siedmiu lat, a w 2019 roku doczekali się synka. Co ciekawe, Joanna Jarmołowicz wcześniej związana była z bratem Jana, Antonim. Zbliżyli się do siebie w 2015 roku, a ich relacja przetrwała jedynie kilka miesięcy. Nie przeszkodziło to jednak Joannie i Janowi w zbudowaniu zgodnego związku. Do czasu.

Kilka tygodni temu osoba z otoczenia pary zdradziła, że nie są już razem. Podobno od dawna się coś miedzy nimi psuło. Ostatecznie zdecydowali się na rozstanie. Sami zainteresowani początkowo nie komentowali tych doniesień. Jan Królikowski konsekwentnie unikał odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Joanna Jarmołowicz o relacjach z rodziną byłego partnera

Joanna Jarmołowicz gościła dzisiaj w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziała m.in. o 25-leciu "Na dobre i na złe". W serialu od kilu lat wciela się w sympatyczną Halinkę. Aktorka zaprezentowała przy tym swoją mową fryzurę. Na pytanie prowadzącego, czy zmiany na głowie oznaczają zmiany w życiu, odpowiedziała: "Oczywiście".

W dalszej części rozmowy nie mogło zabraknąć pytań o życiowe zmiany oraz macierzyństwo. Aktorka wyznała również, jakie relacje ma z byłym partnerem oraz jego rodziną. Jak się okazuje, mimo rozstania może liczyć na pomoc rodziny Królikowskich.

Instytucja babci to jest instytucja bardzo ważna. Myślę, że dwie babcie nam się tu spełniają zawodowo. Ostatnio pierwszy raz zabrałam mojego młodego na plan i musiała przyjechać siostra Janka, aby popilnować małego, bo nie chciał z nikim innym być - przyznała.

W dalszej części rozmowy podkreśliła, że nie jest samotną matką. Jej były partner obecny jest w życiu ich wspólnego dziecka i dzielą się opieką. O ich obecnym układzie nie może powiedzieć nic złego.

My jesteśmy na tyle partnerami w wychowaniu Józka, że ja nie mogę mówić o samotnym macierzyństwie, bo ono na pewno nie jest samotne. Tu jest takie partnerstwo, że nie ma się tu czego uczepić. Takie niewchodzenie w życie prywatne w mediach to jest siła - dodała Joanna.

