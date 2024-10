Piotr Mróz wyznał, że jest bardzo samotny. Niedawno rozstał się z narzeczoną

Co z pogrzebem Elżbiety Zającówny? Decyzja należy do męża zmarłej gwiazdy

Piotr Mróz potwierdził rozstanie z narzeczoną

Piotr Mróz (36 l.) gra jedną z głównych ról w serialu "Gliniarze". Widzowie mogą znać go także m.in. z "Barw szczęścia" oraz "Pierwszej miłości". Aktor wystąpił również w dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Razem z taneczną partnerką Hanną Żudziewicz w finale programu zmierzyli się z Kajrą i Rafałem Maserakiem.

Ostatecznie to właśnie przystojny aktor wygrał program. Pytany o to, co zrobi z wygraną śmiał się, że najpierw opłaci... rachunki za telefon. Dodał również, że musi wynagrodzić swojej ukochanej czas spędzony na treningach. Wybranką aktora była piękna modelka Agnieszka Wasilewska.

W maju 2022 roku Piotr Mróz oświadczył się ukochanej przed obrazem Matki Boskiej w Licheniu, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama. Para chętnie pozowała wspólnie do zdjęć podczas branżowych imprez. Ostatecznie, relacja Mroza i Wasilewskiej zamiast ożenkiem zakończyła się rozejściem. Aktor sam potwierdził te doniesienia. Przyznał przy tym, że obecnie więcej ich dzieliło niż łączyło. Stąd decyzja o rozstaniu.

Piotr Mróz: "Jestem w swoim życiu bardzo samotny"

Pytany o to, czy jest gotowy na wejście w nowy związek. Aktor odpowiedział niepewnie, że "jeszcze chyba nie". Dodał przy tym, że wszystko zależy od tego, kogo spotka na swojej drodze. Obecnie skupia się na pracy oraz... wierze. Piotr Mróz nie ukrywa, że zajmuje ona w jego życiu bardzo ważne miejsce. Nie dość, że nosi przy sobie różaniec, chętnie bywa na pielgrzymkach, to jeszcze codziennie chadza do kościoła.

Piotr Mróz udzielił teraz bardzo szczerego wywiadu, w którym opowiedział m.in. o rozstaniu. W rozmowie z Plejadą stwierdził, że poświecili sobie z narzeczoną pięć lat życia i mimo rozstania powinni szanować swoja przeszłość. Przyznał, że rozstanie na oczach milionów Polaków zdecydowanie nie jest łatwe. Aktor przyznał, że nadal ma kontakt z Agnieszką Wasilewską, ale obecnie jest bardzo samotny.

Mamy ze sobą kontakt, aczkolwiek ja nie ukrywam, że w tym momencie jestem w swoim życiu bardzo samotny. Otaczam się wieloma ludźmi, ale jestem samotny. To jest najgorsze, że na co dzień uśmiechasz się, jesteś taki szczęśliwy, nikt by nie pomyślał, że coś w twoim życiu może być nie tak, mimo tej sytuacji, która cię spotkała. Wydaje mi się, że rozstanie dla nikogo nie jest łatwe. (...) Ważne, żeby też za długo w tej samotności nie pozostać, bo człowiek się przyzwyczai do tego komfortu bycia samemu i później jeszcze ciężej będzie mu kogoś wpuścić do swojego życia - przyznał z rozbrajającą szczerością.

