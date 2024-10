Bardzo religijny Piotr Mróz nie oszczędził Filipa Chajzera. Takich słów nikt się nie spodziewał!

Piotr Mróz nie ukrywa swojego przywiązania do wiary. Aktor otwarcie mówi o tym, że codziennie chodzi do kościoła (Filip Chajzer też!), a ostatnio udowodnił, że zawsze ma przy sobie różaniec. Wyjął go podczas jednego z wywiadów, gdy został zapytany o swój stosunek do Halloween, święta, które w Polsce z roku na rok zyskuje na popularności, a nie jest wpisane w naszą kulturę, co oczywiście się zmienia.

Mróz na temat swojej wiary i faktu, że jest grzesznym człowiekiem, rozprawiał na planie "Tańca z gwiazdami", gdzie pojawił się, aby wspierać swoją dawną taneczną partnerkę. W 2021 r. Hanna Żudziewicz poprowadziła aktora wprost do zwycięstwa i razem zgarnęli Kryształową Kulę. Teraz Żudziewicz tańczy z Filipem Bobkiem - świetnie sobie radzą, wciąż są w show!

Piotr Mróz o Filipie Chajzerze. Nie oszczędził kolegi z show-biznesu

Mróz kibicował Żudziewicz, a po nagraniu odcinka udzielał wywiadów. Gdy został zapytany o Filipa Chajzera, z którym Hanna występowała w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", nie ukrywał, co sądzi o byłym dziennikarzu TVN-u.

W poprzedniej edycji patrzyłem na nią i na Filipa Chajzera i coś tam nie grało. Dla mnie to jest generalnie bardzo pogubiony, dziwny człowiek. Ma też powody do tego, by się pogubić, bo spotkała go bardzo duża tragedia, ale to, co on teraz wyprawia… Tu fajnie, taki kurde showman, śmiesznie, śmiesznie, ale wydaje mi się, że tam wewnętrznie jest bardzo duży bałagan. I ja patrzyłem na nich, niby wszystko grało, ale coś tam jednak chyba nie grało - stwierdził Mróz w rozmowie z Kozaczkiem.

Filip Chajzer przeżył tragedię. Stracił ukochane dziecko

W ciągu ostatnich miesięcy o Filipie Chajzerze mówiło się w kontekście jego fundacji, budki z kebabami czy walki MMA. Dziennikarz napisał też książkę i odszedł z pracy w TVN-ie. Czy jego załamanie i późniejsze odbicie się od dna, o którym wprost mówił na Instagramie, mają związek z tragedią sprzed lat?

16 lipca 2015 roku 9-letni Maksymilian, syn Filipa Chajzera, spędzał czas z dziadkiem - nie Zygmuntem Chajzerem, a Romanem, tatą mamy. Mężczyzna i chłopiec jechali przez Szczytniki, miejscowość w województwie mazowieckim. Nagle skoda, którą się poruszali, zjechała z pasa ruchu. Auto uderzyło w ciężarówkę, która stała na poboczu. Do końca nie wiadomo, jak doszło do wypadku. W mediach wspominano o zawale kierowcy.

W wyniku wypadku zginął syn Chajzera, a dziadek chłopca trafił do szpitala. Teraz Maks by był już dorosły.

"Straciłem moje dziecko. Syna, którego kochałem nad wszystko na świecie. Moje życie właśnie straciło sens" - pisał Chajzer w 2016 r.

