Kuba Wojewódzki wyśmiewa się z Piotra Mroza. Poszło o różaniec i Halloween

Piotr Mróz z różańcem w ręku ostro o Halloween

Piotr Mróz (36 l.) gra jedną z głównych ról w serialu "Gliniarze". Widzowie mogą znać go także m.in. z "Barw szczęścia" oraz "Pierwszej miłości". Wystąpił również w dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor jeszcze niedawno prowadził spokojne życie u boku pięknej modelki Agnieszki Wasilewskiej.

W 2022 roku zaręczyli się w Licheniu, jednak do ślubu nie doszło. Na początki sierpnia Mróz potwierdził rozstanie. Od tamtej pory coraz częściej pojawia się w mediach. Korzysta przy tym z wielu okazji, by opowiedzieć o swojej wierze. W jednym z wywiadów przyznał, że w kieszeni nosi różaniec i codziennie pojawia się w kościele. Brał również udział w pielgrzymce na Jasną Górę, a relacjami dzielił się na Instagramie.

Chętnie pojawia się również na branżowych imprezach. Ostatnio można było spotkać go na planie "Tańca z gwiazdami", gdzie podczas wywiadu nagle... wyjął różaniec.

W październiku wyciągamy to... - powiedział i pokazał do kamery różaniec, który wyjął z kieszeni.

Jak wyjaśnił, to na modlitwie należy się teraz skupić zamiast na... Halloween. Okazuje się, że jest zdecydowanym przeciwnikiem obchodzenia tego zwyczaju. Co więcej, uważa, że jest to oddawanie czci złu.

Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła - mówił z mocą w rozmowie z Pudelkiem.

Kuba Wojewódzki wyśmiewa się z Piotra Mroza

Jego wypowiedź sprawiła, że o aktorze znowu zrobiło się głośno. Przeniosła mu również wielu zwolenników, jak i przeciwników. Na instagramowej relacji, Mróz zdradził, że zaczął otrzymywać groźby. Powiedział, że otrzymał wiadomość, z której dowiedział się, że "pożałuje dnia, w którym pojawił się na Instagramie i że ktoś go zabije". Widać było, że aktor naprawdę się przestraszył. Postanowił zgłosić sprawę na policję. Słowem wsparcia podzieliła się z nim Doda. "Głowa do góry" - napisała piosenkarka.

Teraz do sprawy odniósł się Kuba Wojewódzki. W swoim felietonie dla "Polityki" postanowił skomentować wypowiedź religijnego aktora. Zrobił to w charakterystycznym dla siebie stylu.

W czasie wywiadu (podobno aktor) Piotr Mróz wyjął różaniec i objawił, że Halloween to obrzędy na cześć szatana i czczenie zła. Piotr w serialu "Pielęgniarki" wcielił się w postać pacjenta po wypadku na treningu. I ja na jego miejscu bym się na tym skupił – napisał.

