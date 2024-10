Była Antka Królikowskiego, Joanna Jarmołowicz, rozstała się z jego bratem?

W ostatnim czasie w polskim show-biznesie rozstań jest naprawdę sporo. W mediach pojawiły się informacje o zakończeniu relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, Dody oraz Dariusza Pachuta czy Qczaja i Tomasza Nakielskiego. Dziś informujemy o prawdopodobnym rozstaniu Joanny Jarmołowicz z Janem Królikowskim. Aktor postanowił skomentować te plotki. Niewiarygodne, co wyjwił.

Zobacz też: Ojciec Pawła Królikowskiego przerwał milczenie. Opowiedział o ostatnich chwilach życia aktora

Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski udany związek tworzyli przez ponad 7 lat. Zakochani doczekali się nawet pociechy. Dziś w mediach zawrzało po publikacji portalu swiatgwiazd.pl, który w jednym z artykułów ogłosił, to, że ich miłość najprawdopodobniej dobiegła końca. Takie wieści przekazała osoba z otoczenia pary.

To bardzo świeża sprawa. I bolesna dla obojga. To działo się od dawna. Asia i Janek coraz bardziej czuli, że różnią się, że oboje bardzo się zmienili i teraz te różnice są już nie do przejścia. A jednocześnie znikło gdzieś uczucie, które ich połączyło. Proza życia zabiła tę miłość - powiedziała osoba z otoczenia rodziny Królikowskich serwisowi swiatgwiazd.pl.