Nowy obowiązek dla właścicieli działek i ogrodków. Twoje ogrodzenie będzie musiało zniknąć?

- Od września 2026 roku nadchodzą rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących budowy ogrodzeń i furtek dla właścicieli działek i domów.
- Nowe regulacje bezwzględnie zakazują ostrych elementów na płotach do 2,2 m oraz wymuszają otwieranie bram i furtek wyłącznie do wewnątrz posesji.
- Dowiedz się, czy Twoje obecne ogrodzenie wymaga modyfikacji i jak przygotować się na te ważne zmiany, by uniknąć problemów!
Już niedługo w życie wejdą przepisy, które mogą ostro namieszać wśród posiadaczy działek i domków jednorodzinnych. Nowe wytyczne dotyczą bowiem budowania ogrodzeń i furtek wejściowych. Od września 2026 niemożliwe stanie się stawianie ich według dotychczasowych standardów. Wszystkie nowe ogrodzenia będą musiały spełniać wymogi obowiązujących przepisów. Czy to oznacza, że trzeba będzie likwidować i wymieniać stare płoty?
Nowe przepisy dla działkowców. Zmienią się zasady stawiania ogrodzeń i furtek
Najbardziej znacząca zmiana nowych przepisów dotyczy ostrych elementów ogrodzenia. Od 20 września 2026 roku wszelkiego rodzaju ostre i potencjalnie niebezpieczne fragmenty, zdobienia, szklane wykończenia czy drut kolczasty nie będą już dozwolone na płotach i siatkach w wysokości do 2,2m. Obecnie przepisy pozwalają na umieszczenie takich fragmentów na ogrodzeniach wyższych 1,8 m. Nowe przepisy stanowią ujednolicenie europejskich standardów i mają zwiększyć bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt. Warto podkreślić, że zmiana prawa dotyczy wszystkich, również prywatnych posesji na terenach wiejskich oraz rolniczych. Wyłączone są jedynie instytucje o szczególnym poziomie zabezpieczeń, takie jak zakłady karne czy areszty śledcze.
Co konkretnie będzie zakazane?
- Drut kolczasty
- Szklane wykończenia
- Ostre zakończenia prętów
- Inne fragmenty, które mogą kaleczyć
Jakie ogrodzenia będą dopuszczalne?
- płyty panelowe bez ostrych krawędzi,
- drewniane płoty spełniające wymogi,
- konstrukcje bez ostrych elementów,
- ogrodzenia o zaokrąglonych wykończeniach.
Warto jednak wiedzieć, że prawo nie działa wstecz, a co za tym idzie nie trzeba będzie demontować istniejących już furek i i ogrodzeń. W przypadku, gdy jednak będą one naprawianie i przebudowywane to wtedy należy spełnić obowiązujące warunki.
Nowe przepisy dotyczące furtek i bram wjazdowych. Co jeszcze się zmieni?
Obostrzenia dotyczące ogrodzeń to jednak nie wszystko. Nowelizacja przepisów zakłada także całkowitą zmianą infrastruktury dotyczącej ogrodzeń, z dokładniej bram wjazdowych i furtek. Od września 2026 roku furka oraz brama nie będą mogły otwierać się na zewnątrz posesji. Dozwolone będzie jedynie otwieranie wewnętrzne. Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, furtki przy budynkach wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej będą musiały spełniać warunku dostępu dla osób z potrzebami. Minimalna szerokość takich furtek będzie wynosić 0,9 m, natomiast bramy wjazdowej 2,4 m. Warto również pamiętać, że w przypadku dróg pożarowych obowiązują odrębne regulacje