Nowy obowiązek dla właścicieli działek i ogrodków. Twoje ogrodzenie będzie musiało zniknąć?

Od września 2026 roku nadchodzą rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących budowy ogrodzeń i furtek dla właścicieli działek i domów.

Nowe regulacje bezwzględnie zakazują ostrych elementów na płotach do 2,2 m oraz wymuszają otwieranie bram i furtek wyłącznie do wewnątrz posesji.

Dowiedz się, czy Twoje obecne ogrodzenie wymaga modyfikacji i jak przygotować się na te ważne zmiany, by uniknąć problemów!

Już niedługo w życie wejdą przepisy, które mogą ostro namieszać wśród posiadaczy działek i domków jednorodzinnych. Nowe wytyczne dotyczą bowiem budowania ogrodzeń i furtek wejściowych. Od września 2026 niemożliwe stanie się stawianie ich według dotychczasowych standardów. Wszystkie nowe ogrodzenia będą musiały spełniać wymogi obowiązujących przepisów. Czy to oznacza, że trzeba będzie likwidować i wymieniać stare płoty?

Nowe przepisy dla działkowców. Zmienią się zasady stawiania ogrodzeń i furtek

Najbardziej znacząca zmiana nowych przepisów dotyczy ostrych elementów ogrodzenia. Od 20 września 2026 roku wszelkiego rodzaju ostre i potencjalnie niebezpieczne fragmenty, zdobienia, szklane wykończenia czy drut kolczasty nie będą już dozwolone na płotach i siatkach w wysokości do 2,2m. Obecnie przepisy pozwalają na umieszczenie takich fragmentów na ogrodzeniach wyższych 1,8 m. Nowe przepisy stanowią ujednolicenie europejskich standardów i mają zwiększyć bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt. Warto podkreślić, że zmiana prawa dotyczy wszystkich, również prywatnych posesji na terenach wiejskich oraz rolniczych. Wyłączone są jedynie instytucje o szczególnym poziomie zabezpieczeń, takie jak zakłady karne czy areszty śledcze.

Co konkretnie będzie zakazane?

Drut kolczasty

Szklane wykończenia

Ostre zakończenia prętów

Inne fragmenty, które mogą kaleczyć

Jakie ogrodzenia będą dopuszczalne?

płyty panelowe bez ostrych krawędzi,

drewniane płoty spełniające wymogi,

konstrukcje bez ostrych elementów,

ogrodzenia o zaokrąglonych wykończeniach.

Warto jednak wiedzieć, że prawo nie działa wstecz, a co za tym idzie nie trzeba będzie demontować istniejących już furek i i ogrodzeń. W przypadku, gdy jednak będą one naprawianie i przebudowywane to wtedy należy spełnić obowiązujące warunki.

Nowe przepisy dotyczące furtek i bram wjazdowych. Co jeszcze się zmieni?

Obostrzenia dotyczące ogrodzeń to jednak nie wszystko. Nowelizacja przepisów zakłada także całkowitą zmianą infrastruktury dotyczącej ogrodzeń, z dokładniej bram wjazdowych i furtek. Od września 2026 roku furka oraz brama nie będą mogły otwierać się na zewnątrz posesji. Dozwolone będzie jedynie otwieranie wewnętrzne. Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, furtki przy budynkach wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej będą musiały spełniać warunku dostępu dla osób z potrzebami. Minimalna szerokość takich furtek będzie wynosić 0,9 m, natomiast bramy wjazdowej 2,4 m. Warto również pamiętać, że w przypadku dróg pożarowych obowiązują odrębne regulacje

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