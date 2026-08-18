Daj swoim hortensjom w sierpniu, a za rok zobaczysz defiladę kwiatów w ogrodzie. Krzewy dosłownie obrosną kwiecistym puchem. Domowy nawóz do hortensji

Sierpień to ostatni moment na kluczowe nawożenie hortensji, które zapewni im spektakularne kwitnienie w przyszłym sezonie i przygotuje je na zimę.

Zamiast drogich preparatów, wykorzystaj potas – to sekret wzmocnienia pędów, pąków kwiatowych i zdrowia rośliny.

Nie przegap tej szansy! Sprawdź, jak prostym domowym sposobem przygotować ten naturalny nawóz, by Twój ogród rozkwitł feerią barw.

Domowy nawóz do hortensji na sierpień

Hortensje to jedne z najpiękniejszych krzewów ozdobnych, które zachwycają w wielu polskich ogrodach. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Aby co roku cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, kluczowa jest odpowiednia pielęgnacja. Końcówka lata i jesień to najlepszy czas, aby wzmocnić krzewy przed nadchodzącą zimą i tym samym zapewnić sobie feerię kwiatów w ogrodzie w kolejnym sezonie. Sierpień i początek września to ostatni moment na nawożenie hortensji. Jeśli hortensje były nawożone regularnie w sezonie, w sierpniu możesz zastosować ostatnie nawożenie nawozem jesiennym lub potasowo-fosforowym, który nie zawiera azotu lub ma go bardzo mało. Potas i fosfor natomiast wspierają rozwój systemu korzeniowego, wzmacniają pędy i pomagają w zawiązywaniu pąków kwiatowych oraz przygotowują roślinę do zimy. Tu warto wykorzystać domowy naz do hortensji przygotowany ze skórek banana. Jak go przygotować?

Daj swoim hortensjom w sierpniu, a za rok zobaczysz defiladę kwiatów w ogrodzie

Nawóz do hortensji na sierpień przygotujesz na bazie skórek bananów. Wystarczy pokroić świeżą skórkę banana na małe kawałeczki, umieścić ją w litrowym słoiku i zalać gorącą wodą. Po 2 dniach roztwór rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:1 i podlewamy nim hortensje w ogrodzie. Skórki bananów są bogate w potas, który jest niezbędny do kwitnienia hortensji. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że mogą przyciągać ślimaki, więc upewnij się, że nie masz z nimi problemu w swoim ogrodzie. Nawóz do hortensji ze skórek bananów można przygotować również w nieco inny sposób. Skórkę pokrój w mniejsze kawałki, takie około 2 cm, zakop je wokół krzewu i na koniec podlej. Skórki będą się rozkładać i stopniowo uwalniać do gleby potas. Dzięki temu nawozowi hortensja będzie kwitła aż do jesieni.

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Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie