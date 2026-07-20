Rozpuść 10 g w wodzie i spryskaj marniejące pelargonie. Zadziała uzdrawiająco na kwiaty. Roślina odbije i będzie pięknie kwitnąć. Nawóz do pelargonii

Pelargonie, choć piękne i popularne, często marnieją z powodu chorób grzybowych, szczególnie w wilgotnym środowisku, tracąc swój blask i zdrowie.

Istnieje zaskakująco prosty, domowy sposób na ratunek – specjalny nawóz, który nie tylko zwalcza infekcje, ale też wzmacnia rośliny od środka.

Odkryj, jaki składnik wystarczy rozpuścić w wodzie, aby Twoje pelargonie odzyskały witalność i cieszyły Cię bujnym kwitnieniem przez cały sezon.

Nawóz do marniejących pelargonii. Czym ratować kwiaty w czasie choroby grzybowej?

Pelargonie to najczęściej spotykane rośliny w ogrodach i na balkonach Polaków. Pięknie kwitną, a ich kwiaty zdobią kolorowo balustrady przez całe lato. Ich uprawa, choć wydaje się prosta, kryje w sobie kilka sekretów, które pozwolą nam cieszyć się ich pięknem przez cały sezon. I choć nie są wymagające w uprawie, to niestety łatwo popełnić błąd przy podlewaniu. Otóż pelargonie uwielbiają słońce i jasne, ciepłe stanowiska, ale źle znoszą nadmierną wilgoć. Dlatego nadmiar wody musi mieć ujście, tak aby nie doszło do gnicia korzeni. Jeśli kwiaty na tarasie lub balkonie są bezpośrednio narażone na deszcz, który pada przez kilka dni, warto rozważyć tymczasowe przeniesienie roślin w bardziej osłonięte miejsce. Niestety wskutek nadmiernej wilgoci pelargonie mogą zostać zaatakowane przez choroby grzybowe, takie jak na przykład szara pleśń. Wówczas możemy zaobserwować, że roślina z dnia na dzień traci swój wygląd, kwiaty opadają, a na liściach może pojawić się nalot. Czym ratować kwiaty w czasie choroby grzybowej? Tu pomoże nawóz do marniejących pelargonii, który przygotujesz samodzielnie.

Rozpuść 10 g w wodzie i spryskaj marniejące pelargonie. Zadziała uzdrawiająco na kwiaty

Jednym z najlepszych domowych nawozów do pelargonii, który pomoże w walce z chorobami grzybowymi tych roślin są drożdże. Wystarczy przygotować mieszankę z wody i drożdży i zastosować ją w formie oprysku na zainfekowane rośliny. Rozpuść 10 g drożdży piekarskich w 1 litrze ciepłej wody. Dodaj 1 łyżeczkę cukru, aby przyspieszyć proces fermentacji. Odstaw na 1 godzinę w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować i po tym czasie rozcieńcz nawóz z wodą w proporcji 1:10. Dokładnie opryskaj nawozem całą roślinę – zarówno górną, jak i dolną stronę liści, a także łodygi. Stosuj oprysk raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, zwłaszcza w okresach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych (np. wysoka wilgotność, deszcze, wahania temperatur). Zabieg wykonuj wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy słońce nie jest już intensywne. Unikaj opryskiwania w pełnym słońcu, aby zapobiec poparzeniom liści.

Oprysk z drożdży do pelargonii. Jak działa?

Oprysk z drożdży jest skuteczny w walce z takimi chorobami jak mączniak prawdziwy, szara pleśń (Botrytis cinerea), czy plamistości liści. Drożdże kolonizują powierzchnię liści, konkurując z patogenami grzybowymi o przestrzeń i składniki odżywcze, co utrudnia rozwój chorób. Składniki odżywcze zawarte w drożdżach wzmacniają rośliny, poprawiają ich kondycję i naturalną odporność na choroby.

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