Nie wyrzucaj, tylko wymieszaj z octem. Zaschnięty brud na blasze piekarnika zniknie

Zanieczyszczona blacha piekarnika negatywnie wpływa na zapach i smak kolejnych potraw z piekarnika.

Nie musisz od razu kupować drogich, silnie żrących preparatów ze sklepu.

Poznaj sprawdzony i niezwykle tani sposób na doczyszczenie blachy, bez szorowania i drogiej chemii.

Kiedy wyjmujemy z piekarnika pyszną pieczeń czy pachnące ciasto, często zostawiamy po sobie prawdziwe pobojowisko. Resztki jedzenia, przypalony tłuszcz czy skarmelizowany cukier przywierają do blachy i z czasem tworzą skorupę, która negatywnie odbija się na smaku przyrządzanych później dań. Często odkładamy mycie na później, a to kończy się trudnym szorowaniem i zużywaniem hektolitrów żrącej chemii. Rozwiązaniem tego problemu jest prosty i w pełni ekologiczny patent z wykorzystaniem resztek, które zazwyczaj wyrzucamy do śmieci.

Fusy z kawy z octem uratują brudną blachę z piekarnika

Aby przygotować ten domowy i darmowy środek, potrzebujesz tylko dwóch produktów z kuchni: po zaparzeniu kawy zostaw fusy, a potem połącz je ze zwykłym octem spirytusowym. Drobinki kawy działają jak naturalny, bardzo delikatny materiał ścierny, który usuwa zaschnięte zabrudzenia, a przy tym nie niszczy powłoki blachy. Z kolei ocet świetnie radzi sobie z rozpuszczaniem tłuszczu. Po wymieszaniu obu tych składników uzyskamy gęstą pastę, która znacznie ułatwi nam doprowadzenie kuchni do ładu.

Do odpowiedniej porcji fusów należy dolewać octu małymi porcjami, cały czas mieszając, aż powstanie dość gęsta papka. Tak przygotowaną pastę równomiernie rozprowadź na blasze. Zwróć szczególną uwagę na miejsca z największą warstwą przypaleń i odczekaj kilkanaście minut, by mikstura mogła zacząć działać. Na koniec przetrzyj całą powierzchnię zwykłą gąbką lub miękką szczotką, po czym umyj ją pod bieżącą, ciepłą wodą i osusz ściereczką.

Zanim nałożysz pastę, weź pod uwagę, że nie każda powierzchnia nadaje się do szorowania drobinkami, a efekty w dużej mierze zależą od tego, jak bardzo zaniedbana jest blacha. Producenci bardzo delikatnych powłok (np. teflonowych) wyraźnie odradzają metody ścierne, dlatego przed sprzątaniem warto zajrzeć do zaleceń dotyczących konkretnego piekarnika. Najlepszym rozwiązaniem zawsze pozostanie oczywiście mycie akcesoriów natychmiast po ich użyciu. Ekologiczna pasta na bazie octu i fusów może być jednak świetnym uzupełnieniem arsenału środków czystości – oszczędza pieniądze, ogranicza stosowanie toksycznej chemii i pomaga w stylu zero waste wykorzystać resztki.

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

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