Ręczniki nie chłoną wody? Wlej 1 szklankę do pralki zamiast płynu do płukania i nastaw pranie. Będą chłonne i puszyste jak chmurka

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-15 12:06

Zauważyłaś, że ręczniki nie chłoną wody tak jak kiedyś, a do tego stały się sztywne i szorstkie? Wbrew pozorom to wcale nie musi oznaczać, że ich czas dobiega końca. Po prostu wlej jedną szklankę do pralki zamiast płynu do płukania tkanin i nastaw pranie ręczników. Po wyjęciu z bębna będą chłonne, miękkie i puszyste jak chmurka.

Ręka osoby wkładającej różowy ręcznik do bębna pralki. O skutecznym praniu ręczników przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Wsypuję 2 łyżki do bębna, a ręczniki są idealnie miękkie. Zawsze działa
  • Twoje ręczniki przestały chłonąć wodę i stały się szorstkie? To efekt powszechnego błędu w praniu, który niszczy ich włókna.
  • Płyny zmiękczające, wbrew pozorom, "oblepiają" tkaniny, pozbawiając je puszystości; odkryj zaskakujący zamiennik, który działa cuda.
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Dlaczego ręczniki nie chłoną wody?

Nowe ręczniki są miękkie, puszyste i z łatwością chłoną wilgoć. Z czasem jednak tracą swoją chłonność i stają się szorstkie. Wówczas wycieranie nimi umytego ciała wcale nie należy do przyjemnych doświadczeń. A dlaczego ręczniki nie chłoną wody? Najczęściej dzieje się tak wskutek nieprawidłowego prania ręczników w pralce. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że bardzo ważne jest stosowanie kilku zasad, które wpływają na ich żywotność i chłonność, a co więcej - sprawią, że ręczniki przez długi czas będą puszyste. Pierwszym podstawowym błędem, kory popełnia wiele osób podczas prania ręczników w pralce jest nadmierne stosowanie płynów zmiękczających. Dlaczego? Niestety wbrew pozorom to właśnie on przyczynia się do tego, że ręczniki stają się szorstkie i nie chłoną wody. Wynika to z faktu, że płyn zmiękczający "oblepia" włókna tkanin, przez co z czasem przestają spełniać swoją funkcję.

Pranie ręczników w pralce. Co zrobić, aby odzyskały chłonność i puszystość?

Jeśli zauważyłaś, że Twoje ręczniki coraz słabiej chłoną wodę, a do tego są szorstkie, to nie spisuj ich od razu na straty. Tak naprawdę czasami wystarczy jedna zmiana w swoich nawykach dotyczących prania w pralce, aby odświeżyć tkaniny i przywrócić im utraconą miękkość. Dlatego zamiast płynu do płukania użyj szklanki octu. To genialny sposób na pranie ręczników, który sprawi, że te będą miękkie i pachnące. Otóż ocet doskonale oczyszcza włókna tkaniny zarówno z brudu, jak i resztek detergentów. Co więcej ma właściwości zmiękczające tkaninę. W efekcie ręczniki odzyskują swoją miękkość. A co z drażniącym zapachem octu? Jeśli jesteśmy wyczuleni na punkcie zapachu octu to po prostu dodaj do niego 5 kropli ulubionego olejku eterycznego, który zadziała niczym perfumy do tkanin. A jak stosować ocet do prania ręczników? Wystarczy do szuflady pralki w miejsce płynu zmiękczającego wlać około 200 ml octu z dodatkiem 5 kropli olejku eterycznego i uprać ręczniki tak jak zwykle.

Jak prać ręczniki w pralce, aby były miękkie?

Po pierwsze temperatura, w jakiej powinno się prać ręczniki to 60 stopni Celsjusza. Wilgoć powoduje, że stanowią one dobre środowisko do rozwoju bakterii, a w 60 stopniach giną. Z kolei nie zaleca się, aby temperatura prania była wyższa, gdyż wówczas ręczniki tracą puszystość i stają się szorstkie. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest program prania ręczników. Otóż najlepiej wybierać program, który trwa co najmniej 2 godziny, ponieważ taki czas gwarantuje, że wszelkie drobnoustroje zostaną usunięte z tkaniny. Pamiętaj, aby ręczniki prać co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać je w czystości. Wbrew pozorom nie zaleca się również prasowania ręczników, gdyż to zmiękcza jego włókna, przez co staje się mniej puszysty.

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PRANIE RĘCZNIKÓW