Sekretny składnik idealnych kotletów mielonych. Zawsze wyjdą soczyste i miękkie

Choć mielone to absolutny hit na polskich stołach, bardzo często zdarza się, że wychodzą z nich suche i zbite kawałki mięsa.

Kluczem do uzyskania perfekcyjnej, rozpływającej się w ustach konsystencji jest wzbogacenie masy o jeden nieoczywisty produkt.

Nawet niewielka ilość tego dodatku wystarczy, by zapomnieć o twardych kotletach i cieszyć się ich rewelacyjnym smakiem.

Tradycyjne kotlety mielone to niezaprzeczalny klasyk, który cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Wielu osobom to danie kojarzy się z beztroskim czasem dzieciństwa oraz niedzielnymi obiadami u babci. W duecie z kotletem schabowym stanowią fundament rodzimych kulinariów, a serwować je można z przeróżnymi dodatkami – od klasycznych ziemniaków i mizerii, po buraczki czy kiszone ogórki. Niestety, dość często zdarza się, że w miejsce oczekiwanych, delikatnych i wilgotnych w środku kotletów, otrzymujemy twardą i przesuszoną masę. Na szczęście istnieje sprawdzony sposób na ten problem, wymagający użycia tylko jednego, pozornie zaskakującego elementu.

Maślanka do mięsa mielonego. Gwarancja miękkości i soczystości

Mimo iż przygotowanie kotletów mielonych uchodzi za proste zadanie, osiągnięcie odpowiedniej wilgotności potrafi być wyzwaniem. Nierzadko po zdjęciu z patelni stają się one zbite i pozbawione soczystości. Receptą na idealnie puszyste i rozpływające się w ustach kotlety nie jest wyłącznie dobrej jakości mięso, ale również odpowiednie dodatki. Obok standardowej cebuli, jajka czy rozmoczonej bułki, warto sięgnąć po jeszcze jeden produkt, który znakomicie wpływa na konsystencję. Chodzi mianowicie o maślankę, a optymalna proporcja to pół szklanki tego napoju na kilogram mielonego mięsa. Maślanka doskonale rozluźnia strukturę włókien mięsnych, dbając równocześnie o odpowiedni poziom wilgoci wewnątrz. W rezultacie usmażone porcje zachwycają puszystością, miękkością i pełnią smaku.

Jak usmażyć idealne kotlety mielone? Krok po kroku

Najkorzystniej jest wlać maślankę bezpośrednio do miski z mięsem w momencie łączenia wszystkich składników. Po starannym wyrobieniu masy, dobrze jest zostawić ją w spokoju na około kilkanaście minut, by smaki i aromaty odpowiednio się przegryzły. Dopiero po upływie tego czasu przechodzimy do formowania okrągłych porcji, które smażymy na umiarkowanym ogniu, zyskując dzięki temu apetycznie zrumienioną skórkę i dobrze dopieczony środek.

Kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu ma również sam gatunek wybranego mięsa. Zdecydowanie najlepsze rezultaty daje połączenie wieprzowiny i wołowiny, a także łopatka wieprzowa z odrobiną tłuszczu. Stosowanie chudego mięsa niesie ze sobą ryzyko, że danie wyjdzie suche, a dodatek maślanki może w takiej sytuacji nie wystarczyć do uratowania obiadu.

Jeśli marzysz o kruchych, puszystych i niezwykle wilgotnych w środku kotletach mielonych, koniecznie przetestuj ten nieskomplikowany patent. Wzbogacenie przepisu o maślankę nie zaburza tradycyjnego profilu smakowego dania, a wręcz przeciwnie – sprawia, że domowe kotlety smakują lepiej niż kiedykolwiek. Ten drobny zabieg w procesie przygotowań przynosi znakomite efekty i gwarantuje sukces w kuchni.

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