Wykonaj ten jeden zabieg w lipcu. Jesienią hortensje zakwitną ponownie

Spora część pasjonatów uprawy roślin błędnie zakłada, że koniec lata oznacza definitywny koniec kolorów w ogrodzie, podczas gdy odpowiednio zadbane okazy mogą wypuścić pąki powtórnie.

Staranna pielęgnacja oraz konkretny zabieg w połowie wakacji pomagają zregenerować się krzewom i nakierować ich siły witalne na produkcję nowych kwiatów.

Głównym sposobem na osiągnięcie tego efektu jest dostarczenie roślinie właściwych minerałów, które wzmacniają jej ogólną kondycję i stymulują powstawanie pięknych kwiatostanów.

Taka prosta procedura pielęgnacyjna nie pochłania dużych środków finansowych, a pozwala cieszyć się barwnym ogrodem znacznie dłużej niż tylko w trakcie głównego sezonu.

Lipiec to przełomowy czas dla ogromnej liczby krzewów ozdobnych, ponieważ właśnie w tym okresie przechodzą one proces regeneracji po pierwszej fazie kwitnienia. Jeśli zagwarantujemy im w tym czasie dostateczną dawkę niezbędnych pierwiastków, zyskają ogromną szansę na wytworzenie kolejnych pąków. Często właściciele ogrodów zupełnie o tym zapominają, w wyniku czego roślina pożytkuje całą zgromadzoną energię wyłącznie na rozrost masy liściowej.

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Najlepsze nawozy do krzewów. Co wybrać latem?

Właściciele działek nie muszą na szczęście inwestować w kosztowne i skomplikowane specyfiki chemiczne. Wieloletni praktycy ogrodnictwa preferują nieskomplikowaną metodę, która wymaga dosłownie chwili wolnego czasu. Najważniejsze w tym procesie jest zapewnienie roślinie odpowiedniej porcji fosforu oraz potasu, ponieważ to właśnie te składniki determinują powstawanie kwiatostanów i poprawiają odporność krzewu przed zbliżającą się jesienią.

Nawożenie hortensji ogrodowych w lipcu. Instrukcja krok po kroku

Opisana metoda dotyczy w głównej mierze hortensji ogrodowych, które przy optymalnej opiece zachwycają swoimi barwami znacznie dłużej, niż powszechnie się uważa. Najlepszym rozwiązaniem jest rozsypanie w lipcu pod rośliną garści nawozu jesiennego lub mieszanki o wysokim stężeniu potasu i fosforu. Środek ten należy następnie ostrożnie połączyć z górną warstwą gleby, a na koniec bardzo obficie podlać wodą, co bezpośrednio przełoży się na rozwój nowych kwiatów.

Nie można również zapominać o systematycznym nawadnianiu krzewów, co ma gigantyczne znaczenie zwłaszcza podczas najbardziej upalnych dni, a także o sukcesywnym obcinaniu uschniętych kwiatostanów. Taki zabieg sprawia, że hortensja nie marnuje swoich zasobów na produkcję nasion, lecz koncentruje się na budowaniu kolejnych pąków. Zdecydowanie odradza się natomiast stosowanie preparatów bogatych w azot, gdyż stymulują one wyłącznie przyrost nowych liści.

Należy mieć na uwadze, że nie każdy krzew powtórzy swoje kwitnienie z identyczną siłą i spektakularnym efektem. Zdecydowanie największy potencjał wykazują odmiany z natury powtarzające ten proces, jednak właściwe dokarmianie poprawia witalność każdego egzemplarza i znacząco wydłuża żywotność samych kwiatów. Jest to wyjątkowo mało skomplikowana i tania czynność, która gwarantuje zachowanie wspaniałych barw w przydomowym ogrodzie nawet u progu jesieni.

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