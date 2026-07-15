Chrypka w ciąży to rzadko poruszany temat. Lekarze wyjaśniają dlaczego hormony zmieniają kobiecy głos

Zwykła chrypka i zadyszka pod koniec ciąży to całkowicie normalny objaw, który wynika z naturalnych zmian w ciele kobiety

Jak donosi czasopismo Hormones, za wysuszenie gardła i gęsty śluz odpowiada wysoki poziom progesteronu

Picie dużej ilości wody mineralnej to najprostsza i w pełni wystarczająca metoda na przyniesienie ulgi zmęczonym strunom głosowym

Z doniesień European Review for Medical and Pharmacological Sciences wynika, że dawny głos wraca niemal od razu po narodzinach dziecka

Zauważalne obniżenie tonu głosu zdarza się znacznie częściej u mam, które spodziewają się chłopca

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Dlaczego zmiana głosu w ciąży zaskakuje tak wiele kobiet?

Wiele przyszłych mam ze zdziwieniem zauważa, że w oczekiwaniu na dziecko nagle zaczynają brzmieć zupełnie inaczej. Zamiast czystego i dźwięcznego tonu pojawia się zadyszka, a nawet mniejsza lub większa chrypka, która mocno utrudnia dłuższą rozmowę z mężem czy przyjaciółką. Choć dość rzadko porusza się ten temat w szkołach rodzenia, to ludzki głos jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zmiany, jakie zachodzą w ciele kobiety spodziewającej się malucha.

Za całe to zamieszanie odpowiadają hormony, a jak czytamy w czasopiśmie Hormones, winny jest tutaj przede wszystkim wysoki poziom progesteronu. Sprawia on, że w ciele produkowane jest znacznie mniej śluzu, a ten już obecny staje się gęstszy, co prowadzi do mocnego wysuszenia krtani. Dodatkowo naczynia krwionośne w strunach głosowych rozszerzają się, przez co gardło staje się lekko opuchnięte i dużo bardziej podatne na różne stany zapalne.

Zmiana głosu w poszczególnych trymestrach. Na co się przygotować?

Ten nietypowy ciążowy objaw nie pojawia się z dnia na dzień, a cały proces przebiega zazwyczaj dość stopniowo i obejmuje kilka konkretnych dolegliwości, takich jak:

szybkie męczenie się podczas mówienia oraz charakterystyczna zadyszka na przestrzeni całego dnia (szczególnie w trzecim trymestrze)

zauważalne obniżenie tonu głosu, co ciekawe według badaczy zdarza się to znacznie częściej u mam spodziewających się chłopca

trudności z dłuższym śpiewaniem kołysanek czy głośnym czytaniem bajek, ponieważ skraca się czas, w którym jesteśmy w stanie wydobyć z siebie dźwięk na jednym wdechu

Warto pamiętać, że na samym początku ciąży zazwyczaj nie dzieje się nic wielkiego z naszym gardłem i możemy swobodnie rozmawiać. Dopiero w drugim oraz trzecim trymestrze, kiedy brzuch staje się coraz większy, chrypka w ciąży oraz ogólne zmęczenie strun głosowych stają się naprawdę odczuwalne na co dzień.

Jak dbać o struny głosowe w ciąży i złagodzić uciążliwą chrypkę?

Kiedy twój głos odmawia posłuszeństwa i czujesz ciągłe drapanie oraz suchość w gardle, najlepszym wyjściem z sytuacji jest solidne nawadnianie organizmu i danie sobie czasu na odpoczynek. Lekarze nazywają ten stan po prostu ciążową chorobą krtani i zaznaczają, że na szczęście nie wymaga on żadnego specjalnego leczenia, a jedynie wsparcia poprzez picie dużej ilości wody mineralnej. Jeśli na co dzień dużo mówisz w pracy lub lubisz śpiewać, warto rozważyć ograniczenie takich aktywności do czasu, aż mięśnie brzucha przestaną być tak mocno obciążone przez rosnącego malucha. Dobrym pomysłem jest również całkowite nienadwyrężanie gardła i niepróbowanie na siłę mówienia głośniej, bo to tylko pogłębi to bardzo nieprzyjemne uczucie zmęczenia.

Kiedy głos po porodzie wraca do siebie? Rozwiewamy wątpliwości

Być może zastanawiasz się, dlaczego o obniżonym głosie w ciąży tak rzadko rozmawia się w gabinetach lekarskich czy na popularnych forach dla rodziców. Odpowiedź jest niezwykle prosta, ponieważ ta dolegliwość mija praktycznie sama i nie zostawia po sobie żadnych trwałych śladów na naszym zdrowiu. Lekarze po prostu dobrze wiedzą, że po narodzinach dziecka problem zniknie szybciej, niż się w ogóle pojawił.

Z doniesień opublikowanych na łamach European Review for Medical and Pharmacological Sciences dowiadujemy się, że układ oddechowy wraca do formy niemal od razu po porodzie, gdy tylko łożysko się oddzieli i szybko spadnie ciążowy poziom progesteronu. Wtedy też znika uciążliwy obrzęk śluzówki, a większość młodych mam odzyskuje swój dawny ton głosu bardzo często już w ciągu pierwszej doby po przywitaniu malucha na świecie. To świetna wiadomość, bo czysty i donośny głos niezwykle przydaje się podczas tych pierwszych, codziennych rozmów z noworodkiem.

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Źródła:

Hormones (journal article): “Effect of sex hormones on human voice physiology: from childhood to senescence”

Effects of hormonal changes on the human voice: a review

OBG Management (MDedge) PDF: “ENT complaints in pregnancy”

European Review for Medical and Pharmacological Sciences — “Effect of delivery mode on objective and subjective aspects of voice”