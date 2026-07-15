Zarabianie w internecie przez nastolatka. Sprawdź jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka i jego pierwsze pieniądze

Jak podaje strona National Center for Missing & Exploited Children, popularne transmisje na żywo nie mają absolutnie żadnej moderacji

Zwykły zeszyt do spisywania wydatków to najprostszy sposób na naukę planowania budżetu przez dorabiającego w internecie nastolatka

Badania American Academy of Pediatrics potwierdzają, że wieczorne przesiadywanie w mediach społecznościowych mocno psuje jakość snu

Praca pochłaniająca ponad dwadzieścia godzin tygodniowo bardzo szybko prowadzi do opuszczania lekcji i gorszych ocen w szkole

Ustalenie z dzieckiem jasnych zasad odnośnie niepodawania adresu zamieszkania skutecznie chroni je przed niebezpiecznymi sytuacjami

Zarabianie w internecie przez nastolatka. Z czym to się wiąże?

Kiedy nasze dziecko mówi, że chce zarabiać na nagrywaniu filmów czy prowadzeniu transmisji na żywo, często łapiemy się za głowę. Warto jednak potraktować to poważnie, bo to dla nich prawdziwa praca i świetna okazja na naukę odpowiedzialności. Niestety takie zajęcie niesie ze sobą realne zagrożenia, o których po prostu trzeba z nimi szczerze porozmawiać.

Jak możemy przeczytać na stronie National Center for Missing & Exploited Children, transmisje na żywo nie są moderowane. Oznacza to, że na ekranie mogą nagle pojawić się nieodpowiednie lub wręcz drastyczne treści. Co więcej, w internecie nie brakuje osób o złych zamiarach, które potrafią manipulować dziećmi i namawiać je do rozebrania się przed kamerą lub robienia sobie krzywdy.

Jak chronić dziecko w sieci? Ważne zasady bezpieczeństwa

Zanim młody człowiek zacznie dzielić się swoim życiem z widzami, dobrym pomysłem może być wspólne ustalenie konkretnych zasad:

Przypominanie dziecku, aby pod żadnym pozorem nie podawało w sieci swojego numeru telefonu, adresu domowego czy nazwy szkoły

Uczulanie, że ma pełne prawo powiedzieć głośne i stanowcze nie, gdy ktoś prosi o rzeczy budzące najmniejszy dyskomfort

Zachęcanie do robienia zrzutów z ekranu w ramach dowodów, a następnie blokowania użytkowników, którzy zachowują się nieodpowiednio

Warto też często przypominać, że wszystko co raz trafi do internetu, zostaje tam na stałe. Nawet jeśli nagranie zniknie po czasie, to ktoś inny mógł je przecież nagrać i udostępnić dalej w tajemnicy przed autorem.

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Jak uczyć nastolatka zarządzania pierwszymi pieniędzmi?

Własne dochody to świetny pretekst do nauki planowania budżetu domowego. Zgodnie z poradami z portalu Consumer.gov, dobrym pomysłem jest zachęcenie nastolatka do założenia zwykłego zeszytu, w którym na początku każdego miesiąca zaplanuje swoje wydatki, a potem będzie na bieżąco wpisywać każdy zarobiony grosz. Trzeba też pamiętać o kwestiach formalnych, o których przypomina amerykański urząd skarbowy IRS. Nawet w przypadku bardzo młodych ludzi, osoby zarabiające w sieci działają jako niezależni twórcy i muszą zbierać rachunki, a po przekroczeniu pewnych kwot po prostu rozliczyć podatek. Dlatego warto od razu wyrobić w dziecku nawyk odkładania konkretnej części zysków na tak zwaną czarną godzinę.

Praca po szkole a sen i nauka. Jakie są skutki przepracowania?

Tworzenie materiałów do internetu potrafi pochłonąć mnóstwo wolnego czasu i energii. Według informacji udostępnionych przez American Academy of Pediatrics, nastolatkowie spędzający wieczory przed ekranami i w mediach społecznościowych częściej cierpią na stany lękowe, co mocno psuje jakość ich snu. Dlatego odłożenie telefonu do innego pokoju lub wyciszenie powiadomień na co najmniej godzinę przed pójściem do łóżka to podstawa zdrowego wypoczynku.

Z drugiej strony rodzice powinni też uważnie patrzeć, ile czasu ich dziecko poświęca na swoje internetowe zarabianie. Badania pokazują jasno, że praca zajmująca więcej niż dwadzieścia godzin w tygodniu prowadzi do gorszych ocen, opuszczania lekcji, a nawet sięgania po używki. Jeśli brakuje czasu na naukę, lepiej wspólnie usiąść i zastanowić się nad skróceniem godzin spędzanych przed kamerą na rzecz spokojnego odrabiania zadań domowych.

Źródła:

National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), NetSmartz – “Livestreaming”

Consumer.gov – “Making a Budget”

Internal Revenue Service (IRS) — “When the lemonade stand makes bank: Young entrepreneurs and taxes”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Helping Your Teen Succeed in School”

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