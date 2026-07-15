Dietetycy apelują, by latem jeść go znacznie częściej. Często przegrywa z truskawkami

Latem często wybieramy te same, dobrze znane owoce, zapominając o innych, równie wartościowych opcjach , które świetnie wpływają na nasz organizm.

, które świetnie wpływają na nasz organizm. W upalne dni nasz organizm domaga się nawodnienia oraz zastrzyku witamin i antyoksydantów, a odpowiednio dobrane owoce mogą nam w tym świetnie pomóc , nawet jeśli nie należą do letnich hitów.

, nawet jeśli nie należą do letnich hitów. Pewien owoc, często traktowany jedynie jako kulinarny dodatek, sam w sobie jest świetną, niskokaloryczną przekąską pełną błonnika.

pełną błonnika. Dietetycy zalecają korzystanie z sezonowych darów natury, a ten niepozorny owoc może okazać się niezwykle cennym elementem zdrowej diety, dając wiele możliwości w kuchni.

Podczas upałów nasze ciało domaga się nie tylko wody, ale też zastrzyku witamin, minerałów i antyoksydantów. Warto sięgać po owoce, które pomogą w nawodnieniu, dodadzą naturalnej energii i wesprą układ odpornościowy. Nie każdy owoc zdobywa jednak wielką popularność, choć jego prozdrowotne właściwości mogą być dla wielu dużym zaskoczeniem.

9

Bomba witaminowa idealna na lato

Zaskakujące jest to, że ten konkretny owoc ląduje w naszych kuchniach zazwyczaj tylko jako dodatek do słodkich wypieków czy deserów. Mało kto zajada się nim po prostu na surowo, co jest dużym błędem, biorąc pod uwagę jego bogaty profil odżywczy. Niska zawartość kalorii, mnóstwo błonnika i składników wspierających działanie organizmu to argumenty, które powinny przekonać każdego fana zdrowego odżywiania. To również świetna alternatywa dla osób, które walczą z nawykiem podjadania.

Morele - dlaczego warto po nie sięgać?

Chodzi o morele, które zazwyczaj muszą ustąpić miejsca malinom i truskawkom. Dietetycy nie mają jednak wątpliwości, że to jeden z najbardziej wartościowych letnich wyborów. Są bogatym źródłem beta-karotenu, który korzystnie wpływa na narząd wzroku oraz kondycję skóry. W ich składzie znajdziemy witaminy A, C i E, a także potas, który jest kluczowy dla właściwego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni.

Morele to także spora dawka błonnika, który reguluje pracę jelit i pozwala dłużej cieszyć się uczuciem sytości. Ze względu na niską kaloryczność, idealnie sprawdzą się w roli lekkiej przekąski. Można śmiało spożywać je na surowo, wrzucać do porannej owsianki, łączyć z jogurtem, miksować w koktajlach czy dodawać do orzeźwiających sałatek. Ciekawie smakują również w towarzystwie białego sera i chrupiących orzechów.

Eksperci od żywienia zaznaczają, że okres letni to idealny czas, by w pełni czerpać z sezonowych upraw. Chrupiące, świeże morele nie tylko zachwycają smakiem, ale też wzbogacają naszą dietę o solidną porcję wartości odżywczych. Jeśli omijałeś je dotąd szerokim łukiem podczas zakupów, nadeszła pora, by dać im szansę. Ten niepozorny owoc może okazać się kluczowym wsparciem w budowaniu zdrowych nawyków.

Zobacz też: Jeden składnik odmieni smak ziemniaków na zawsze. Zapomnisz o maśle