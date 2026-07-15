Domowy sposób na zniszczone słońcem włosy. Wystarczą dwa składniki

Wakacyjne wyjazdy często odbijają się na kondycji naszej fryzury, pozostawiając kosmyki szorstkie, pozbawione blasku i mocno przesuszone.

Zazwyczaj winę za ten stan ponoszą słońce, chlor i morska sól, jednak można temu zaradzić prostymi, domowymi sposobami.

Sprawdź, jak wykorzystać dwa kuchenne produkty, by przywrócić swoim włosom odpowiedni wygląd i zregenerować je po lecie.

Chlorowana woda z basenów to jeden z głównych czynników niszczących nasze włosy w czasie urlopu. Choć chlor jest niezbędny do utrzymania czystości, jednocześnie uszkadza naturalną barierę ochronną pasm. Skutkuje to ich kruchością, przesuszeniem i brakiem elastyczności. Podobne szkody wyrządza słona woda morska. Pozostające na kosmykach kryształki soli przyspieszają utratę wilgoci, przez co stają się one szorstkie. Dopełnieniem zniszczeń jest promieniowanie UV, które narusza zewnętrzną osłonkę włosa, odbierając mu naturalny połysk. Gdy dodamy do tego wiatr i wysoką temperaturę, problem staje się jeszcze bardziej uciążliwy. Właśnie z tych powodów nasza fryzura wymaga szczególnej troski po powrocie z wakacji.

Maseczka z jogurtu naturalnego i jajka na suche i matowe pasma

Zanim wybierzemy się do drogerii po specjalistyczne specyfiki, warto spróbować prostej i taniej maseczki domowej, do której potrzebujemy tylko jajka i jogurtu naturalnego. Wystarczy połączyć te dwa produkty, dobrze wymieszać i równomiernie rozprowadzić na wilgotnych kosmykach, zwracając szczególną uwagę na końcówki. Mieszankę należy pozostawić na głowie przez 20 do 30 minut, a po upływie tego czasu zmyć letnią wodą i oczyścić włosy łagodnym szamponem.

Zawarte w jogurcie naturalnym białka i tłuszcze doskonale wpływają na wygładzenie powierzchni włosa, przywracając mu miękkość. Dodatkowo produkt ten ma właściwości nawilżające, co pozwala na szybką poprawę wyglądu przesuszonych pasm. Jajko dostarcza z kolei lipidów i białka, które wzmacniają włosy, zapobiegając ich nadmiernemu łamaniu. Takie połączenie świetnie sprawdza się jako domowa kuracja odżywcza.

Systematyczne nakładanie tej mikstury po powrocie z urlopu pomoże odzyskać fryzurze blask i miękkość. Należy jednak pamiętać, że skuteczność domowych zabiegów wymaga przede wszystkim regularności i jest uzależniona od wyjściowego stanu włosów. Ważne jest także odpowiednie traktowanie pasm na co dzień, czyli ograniczenie używania prostownicy czy lokówki oraz wspomaganie się delikatnymi produktami nawilżającymi.

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