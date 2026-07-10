Zrób to przed włożeniem narzuty do pralki. Po praniu będzie czysta jak nigdy wcześniej. Pranie narzuty z łóżka w pralce

Twoja narzuta szybko traci miękkość i mechaci się przez powszechny błąd w praniu, ale istnieje prosty sposób, by temu skutecznie zapobiec.

Zamiast tradycyjnego płynu zmiękczającego użyj octu, aby utrzymać tkaninę w idealnym stanie, oraz poznaj specjalny sposób składania, by bez problemu uprać nawet duży koc w pralce.

Odkryj wszystkie kluczowe zasady prania, które zagwarantują Twojej narzucie długowieczność, świeżość i nieskazitelny wygląd, sprawiając, że zawsze będzie jak nowa!

Pranie narzuty w pralce. Co zrobić, aby się nie mechaciła?

Pranie narzuty w pralce to czynność, którą wykonuje każdy z nas. To ona pokrywać pościel na łóżku, pochłaniając kurz z powietrza, dlatego warto zadbać o jej higieniczną czystość. I nieważne, z jakiego materiału wykonana jest nasza narzuta - czy jest to poliester, wełna, bawełna, czy ma ona wypełnienie, o czystość każdej z nich należy dbać, aby spełniała swoją funkcję jak najdłużej i chroniła pościel na łóżku. Bywa, że z czasem materiał sztywnieje, mechaci się lub kulkuje i narzuta rzucona ana łóżko w sypialni nie wygląda estetycznie. Oczywiście w dużej mierze wynika to po prostu z jego użytkowania i jest naturalną koleją rzeczy, jednak spory wpływ na stan narzuty ma również sposób, w jaki go pierzemy. Otóż sporym błędem, który niestety popełnia większość z nas, jest dodawanie dużej ilości płynu zmiękczającego. Ten wbrew pozorom tylko pogarsza sytuację, gdyż oblepia włókna narzuty, a ta po praniu traci swoją miękkość. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić taki płyn octem, który doskonale zmiękcza tkaniny, a dodatkowo zapobiega ich elektryzowaniu. Wystarczy, że dodasz 100 ml octu do przegródki na płyn zmiękczający w szufladzie pralki i nastawisz pranie swojej narzuty, a ta przez długi czas zachowa swój wygląd.

Jak uprać dużą narzutę w pralce? Zrób to przed włożeniem do bębna, a będzie czysta

Jednym z najczęstszych problemów, jakie napotykamy podczas prania narzuty w pralce, jest to, że ciężko zmieścić ją całą w bębnie. Wiadomo, że nie każda pralka jest na tyle pojemna, aby zmieścić większych rozmiarów tekstylia. A nawet jeśli już nam się uda ją upchnąć do bębna, to pranie jej może nie być na tyle efektywne, aby wypełnienie po zakończonym cyklu było higieniczne czyste. Dlatego poznaj trik, dzięki któremu upierzesz nawet dużą narzutę w pralce. Otóż kluczowe jest to, jak wkładamy ją do bębna. Ważne jest, aby ją złożyć na kilka części i następnie zawinąć w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki.

Pranie narzuty w pralce. Zasady, które sprawią, że będzie miła w dotyku

Większość narzut dostępnych na rynku jest wykonana z poliestru czy akrylu, a te bez problemu można prać w pralce. Jeśli będziemy przestrzegać instrukcji producenta, zamieszczonej na metce z pewnością nie zniszczymy tkaniny. Najlepiej ustawić program do prania syntetyków o temperaturze 30 stopni Celsjusza. W tym przypadku również dużą rolę odgrywa detergent, którego użyjemy - zalecane jest użycie płynu do prania. Nie zaszkodzi płukanie w zimnej wodzie ani wirowanie czy wykręcanie koca.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

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