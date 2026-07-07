Włóż 2 do bębna między ciemne ubrania. Po praniu będą czyste i czarne. Zbierze z nich każdy paproch. Sposób na pranie czarnych rzeczy

Masz dość blaknących czarnych ubrań i irytujących paproszków po każdym praniu? Poznaj rewolucyjny trik!

Wystarczy wrzucić do bębna dwie sztuki, a Twoje ciemne ubrania wyjdą z pralki bez meszku.

Dowiedz się, jak ocet z olejkiem eterycznym skutecznie zastąpi płyn do płukania, chroniąc kolor i strukturę tkanin.

Odkryj wszystkie sekrety prania, które sprawią, że Twoje czarne ubrania zawsze będą wyglądać jak nowe!

Włóż 2 do bębna między ciemne ubrania. Po praniu będą czyste i czarne

Każdy przyzna, że z czasem czarne ubrania blakną i przestają wyglądać tak zjawiskowo, jak tuż po zakupie. Jednak ciemne tkaniny mają jeszcze jeden mankament. Często po wyjęciu odzieży z pralki dostrzegamy na nich jasne paproszki. Wówczas najczęściej sięgamy po rolkę i czyścimy ciemne tkaniny z meszku. Istnieje jeden trik, który w prosty sposób pomoże pozbyć się meszku już podczas prania w pralce. Wystarczy, że do bębna wraz z czarnymi ubraniami wrzucimy dwie chusteczki nawilżane. Ma ona zdolność zbierania w czasie prania drobnych włosów i paproszków, dzięki czemu po wyjęciu rzeczy z pralki będzie mniej na nich różnych drobnych paproszków. Oczywiście warunek jest taki, że chusteczki muszą być wykonane z mocnego materiału i najlepiej, aby były bezzapachowe.

Pranie czarnych rzeczy w pralce. Co zrobić, aby nie blakły?

Oczywiście kluczowe w praniu ciemnych rzeczy jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad, dzięki którym czarne ubrania zachowają kolor na długi czas. Oprócz odpowiedniej segregacji brudnych rzeczy, wyboru dobrego detergentu i programu prania, niezwykle pomocne mogą być domowe sposoby na pranie czarnych ubrań, dzięki którym nie tylko ochronimy kolor, ale także przywrócimy wyblakniętym tkaninom dawną intensywność barw. Przede wszystkim należy stosować przeznaczone do ciemnych kolorów proszków lub płynów do płukania. Poza tym lepiej zrezygnować z płynu do płukania i zastąpić go octem z dodatkiem olejku eterycznego. Dlaczego? Otóż ocet znakomicie usuwa resztki detergentów z tkanin, dzięki czemu te zachowują swój fason i strukturę przez długi czas. Dodatkowo też chroni ciemny barwnik odzieży, co zdecydowanie przydaje się podczas czarnego prania. A w jakiej temperaturze prać czarne ubrania? W tym przypadku najrozsądniej jest ustawić temperaturę nie wyższą niż 40 stopni. Program prania i wysokość obrotów dobiera się ze względu na rodzaj pranej tkaniny.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie