Pijany i agresywny kierowca uciekał przed policją. Szalony nocny pościg zakończył się w zaroślach

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Nocny rajd po Mścicach
Dyżurny koszalińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierowcy Renault, który miał być pijany. Patrol drogówki natychmiast ruszył do Mścic, gdzie zauważono wskazany samochód. Policjanci dali wyraźne sygnały do zatrzymania, ale 41‑latek zamiast stanąć – wcisnął gaz do dechy.
Jechał jak w amoku: gwałtownie hamował, wykonywał nieprzewidywalne manewry, zmieniał kierunek jazdy bez kierunkowskazów.
– Kierujący ignorował wszelkie polecenia i stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu – relacjonuje mł. asp. Wiśniewska‑Basiak.
Atak na radiowóz
W Będzinie kierowca skręcił w stronę Zagaj, próbując zgubić patrol. Po chwili wjechał na teren prywatnej posesji. Gdy policjanci podeszli, by przeprowadzić kontrolę, mężczyzna nagle wrzucił wsteczny bieg i z impetem ruszył na radiowóz.
Uderzył w policyjne auto, a funkcjonariusze musieli odskoczyć, by uniknąć potrącenia.
– To zachowanie było skrajnie agresywne. Kierowca świadomie próbował utrudnić interwencję – mówi rzeczniczka koszalińskiej policji.
Po ataku znów uciekł, tym razem drogą wojewódzką nr 165 w stronę Kołobrzegu.
Pościg zakończony w Sarbinowie
Dramatyczna ucieczka zakończyła się dopiero w Sarbinowie. Na ul. Nadmorskiej, gdzie droga przechodzi w ciąg pieszo‑rowerowy, pijany kierowca porzucił auto i rzucił się do ucieczki pieszo.
Policjanci nie odpuścili. Mimo nocnych warunków i słabej widoczności przeszukiwali teren. Po chwili znaleźli 41‑latka ukrytego w zaroślach.
1,5 promila i długa lista zarzutów
W komisariacie w Mielnie alkomat wykazał blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do aresztu, stracił prawo jazdy, a jego Renault odholowano na parking strzeżony.
Teraz odpowie za:
- niezatrzymanie się do kontroli drogowej,
- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości,
- spowodowanie zdarzenia drogowego,
- liczne wykroczenia popełnione podczas ucieczki,
- stworzenie zagrożenia dla policjantów i innych kierowców.
– Każda próba ucieczki tylko pogarsza sytuację kierującego. Funkcjonariusze zawsze reagują stanowczo na zachowania zagrażające bezpieczeństwu – przypomina mł. asp. Wiśniewska‑Basiak.