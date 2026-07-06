Dachowanie pod Staszowem. 22‑latek nie żyje, są zarzuty dla pijanego 19‑latka

Tragiczny finał nocnej jazdy

Do wypadku doszło nad ranem w niedzielę, 5 lipca. Volkswagen, którym podróżowało kilka młodych osób, nagle stracił przyczepność, wypadł z jezdni i dachował. Siła uderzenia była ogromna. Na miejscu zginął 22‑latek, jeden z pasażerów. Czterech jego nastoletnich znajomych zostało rannych.

Poszkodowani trafili do szpitali w Kielcach, Staszowie i Busku‑Zdroju. Lekarze walczą o ich zdrowie, a stan 18‑latka określany jest jako poważny.

Wszyscy byli pijani. Kierowca miał prawie promil

Jak przekazała Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, kierujący 19‑latek miał w organizmie blisko promil alkoholu. Co więcej, badania wykazały, że nietrzeźwi byli również wszyscy pasażerowie. Młodzi ludzie jechali nocą, pijani, a ta decyzja zakończyła się tragedią.

Prokurator nie miał wątpliwości. Jest zarzut za śmiertelny wypadek

W poniedziałek, 6 lipca, zatrzymany 19‑latek został doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzut. Informację potwierdził w rozmowie z Radiem ESKA prok. Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

- W toku tego postępowania w dniu dzisiejszym przedstawił zatrzymanemu 19 latkowi zarzut spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości - przekazał prok. Daniel Prokopowicz.

To jedno z najpoważniejszych przestępstw drogowych. Za taki czyn grozi wieloletnia odsiadka.

Wniosek o areszt już w sądzie

Jeszcze dziś do Sądu Rejonowego w Staszowie trafi wniosek o tymczasowy areszt dla 19‑latka. Śledczy nie mają wątpliwości, że młody kierowca, który wsiadł za kółko po alkoholu i doprowadził do tragedii, powinien trafić za kratki na czas postępowania.

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