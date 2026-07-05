Koszmarne dachowanie Volkswagena. Nie żyje 22-latek, czterej nastolatkowie ranni

W niedzielę 5 lipca, około godziny 5 rano, w miejscowości Wólka Żabna (na drodze wojewódzkiej nr 764 Staszów-Kielce) doszło do tragicznego wypadku.

Kierujący Volkswagenem zjechał z drogi do rowu, gdzie auto dachowało.

W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna zginął, a czterech pasażerów (17, 18 i dwóch 19-latków) zostało rannych; stan 18-latka jest poważny.

Policja ustala, kto kierował pojazdem i sprawdza informację o szóstej osobie, która mogła oddalić się z miejsca wypadku.

Tragiczne w skutkach dachowanie Volkswagena. Nie żyje 22-latek, cztery osoby ranne

Do zdarzenia doszło nad ranem w niedzielę, 5 lipca. Volkswagen, w środku którego znajdowało się kilka młodych osób, wypadł z jezdni, a następnie dachował. Niestety nie obeszło się bez tragicznych konsekwencji. Na miejscu zginął 22-letni mężczyzna, a czterech jego nastoletnich znajomych zostało poszkodowanych.

Wszyscy ranni zostali natychmiast przewiezieni do placówek medycznych. Poszkodowani trafili do szpitali w Kielcach, Staszowie i Busku-Zdroju, gdzie otrzymują niezbędną pomoc. Stan 18-latka jest określany jako poważny.

Jednym z kluczowych pytań, na które policjanci szukają odpowiedzi, jest to, kto faktycznie kierował Volkswagenem w momencie tragedii. To ustalenie jest niezwykle ważne dla dalszego postępowania i rozwikłania przyczyn katastrofy.

Tajemnicza ucieczka z miejsca wypadku

Dodatkowo policja weryfikuje informację, z której wynika, że autem mogła podróżować jeszcze jedna, szósta osoba. Ta tajemnicza postać miała oddalić się z miejsca wypadku zaraz po zdarzeniu, uciekając do pobliskiego kompleksu leśnego. Funkcjonariusze sprawdzają te doniesienia, starając się ustalić, czy faktycznie ktoś uciekł i dlaczego.

Świętokrzyska policja apeluje do wszystkich świadków tego tragicznego zdarzenia, aby zgłaszali się z wszelkimi informacjami, które mogą pomóc w rozwikłaniu tej sprawy. Każdy szczegół może okazać się kluczowy dla ustalenia pełnego obrazu tego, co wydarzyło się na drodze wojewódzkiej nr 764 w Wólce Żabnej.

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