Zabójstwo w Bolkowie. Trwa obława za 65-latkiem. Policja publikuje jego wizerunek

Makabryczne odkrycie w Bolkowie

W piątkowe popołudnie służby zostały wezwane do domu jednorodzinnego, gdzie – według relacji zgłaszającego – miała znajdować się kobieta bez oznak życia. Gdy policjanci i ratownicy weszli do środka, ich najgorsze przypuszczenia się potwierdziły. 64‑latka leżała martwa, a okoliczności jej śmierci od początku budziły poważne wątpliwości. Śledczy natychmiast wykluczyli zgon naturalny, a uwaga mundurowych skupiła się na jej 65‑letnim mężu, który zniknął tuż po tragedii.

Obława trwa. Policja publikuje wizerunek 65‑latka z Bolkowa

Policja z Kielc prowadzi jedną z największych akcji poszukiwawczych ostatnich miesięcy. Po ujawnieniu ciała 64‑letniej kobiety w Borkowie mundurowi nie mają wątpliwości, że jej śmierć nie była przypadkowa. Głównym tropem jest 65‑letni mąż zmarłej, który zniknął w tajemniczych okolicznościach. Teraz policja publikuje jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu.

Funkcjonariusze podkreślają, że mężczyzna może przemieszczać się pieszo, prawdopodobnie boso, w stanie skrajnego wyczerpania. Każdy, kto widział go w ostatnich godzinach lub dniach, powinien natychmiast skontaktować się ze służbami. Policja nie wyklucza, że 65‑latek ukrywa się w lasach, pustostanach lub na terenach nieużytków.

Policja publikuje wizerunek poszukiwanego 65-latka

Policja opublikowała zdjęcie mężczyzny, który może mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia tragedii w Borkowie. Jego wygląd jest bardzo charakterystyczny:

krótkie, siwe włosy

brązowy sweter z dekoltem w serek

brązowe spodnie, podwinięte na dole

brak obuwia i skarpet

wyraźnie opuchnięta prawa ręka

Funkcjonariusze podkreślają, że w chwili ostatniego kontaktu 65‑latek był na boso, co może wpływać na sposób, w jaki się przemieszcza.

Poszukiwania trwają dzień i noc

Do działań poszukiwawczych ponownie skierowano policjantów z różnych pionów, w tym przewodników psów tropiących oraz operatorów dronów. Patrole sprawdzają pustostany, działki rekreacyjne, okolice cieków wodnych i tereny zalesione. Wykorzystywane są także nagrania z kamer samochodowych kierowców przejeżdżających przez Borków i okoliczne miejscowości.

Mundurowi nie ukrywają, że sytuacja jest dynamiczna, a każdy sygnał od mieszkańców może okazać się przełomowy.

Gdzie zgłaszać informacje?

Policja apeluje o natychmiastowy kontakt wszystkich osób, które:

widziały mężczyznę w ostatnich godzinach lub dniach,

posiadają nagrania z wideorejestratorów z okolic Borkowa,

mogą wskazać miejsca, w których 65‑latek mógł szukać schronienia.

Informacje można przekazywać całodobowo pod numerem 789 759 706 lub pod numerem alarmowym 112.

Śledczy nadal analizują zebrane ślady z domu w Borkowie i nie wykluczają, że w najbliższych godzinach pojawią się nowe ustalenia. Policja podkreśla, że sprawa ma najwyższy priorytet, a działania będą kontynuowane do skutku.

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