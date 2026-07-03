Tragedia w Borkowie. Nie żyje 64-letnia kobieta, trwa obława za jej mężem

Tragiczne odkrycie w domu. Śledczy badają okoliczności śmierci 64-latki

W piątkowe popołudnie (3 lipca) do policjantów z Kielc wpłynęło zgłoszenie dotyczące kobiety, która miała nie wykazywać oznak życia w jednym z domów. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, obecny na miejscu lekarz potwierdził zgon 64-letniej kobiety.

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Śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich

Początkowo analizowano różne możliwe przyczyny śmierci, jednak wstępne ustalenia wskazują, że do zgonu mogła przyczynić się inna osoba. W związku z tym dom został zabezpieczony, a na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są szczegółowe oględziny. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i dowody, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzeń.

Jak poinformowała rzeczniczka kieleckiej policji, wstępne ustalenia sugerują, że śmierć kobiety mogła nie nastąpić z przyczyn naturalnych.

Policja poszukuje męża zmarłej

W centrum zainteresowania śledczych znalazł się 65-letni mąż kobiety. Policjanci ustalają przebieg ostatnich godzin życia 64-latki i sprawdzają okoliczności jego zniknięcia. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna mógł być ostatnią osobą, która miała kontakt ze zmarłą.

Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas, funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu 65-latka.

Trwają szeroko zakrojone poszukiwania

Akcja poszukiwawcza koncentruje się między innymi w rejonie ulicy Krakowskiej w Kielcach, w okolicach Białogonu i Słowika, gdzie mężczyzna miał być widziany po raz ostatni. W działania zaangażowano policjantów pionu prewencji i kryminalnego, funkcjonariuszy oddziału prewencji, przewodników z psami służbowymi oraz drony wykorzystywane do przeszukiwania terenu.

Policja kontynuuje intensywne poszukiwania, jednocześnie wyjaśniając wszystkie okoliczności tragedii. Mieszkańcy Borkowa są poruszeni wydarzeniami, które rozegrały się w ich okolicy. Śledczy podkreślają, że na obecnym etapie postępowania analizowane są różne wersje wydarzeń, a odpowiedzi na najważniejsze pytania mają przynieść dalsze czynności prowadzone w śledztwie.