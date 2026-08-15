Tragedia na drodze w Rykoszynie. Nie żyje 60-latek, auto wbiło się w bariery

Tragiczny poranek w Rykoszynie. Strażacy w akcji ratunkowej

Alarm w miejscowości Rykoszyn zabrzmiał o 4:59. Ochotnicza straż pożarna oraz inne jednostki otrzymały zgłoszenie o wypadku. Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Do akcji ruszyły zastępy z OSP Rykoszyn, OSP Piekoszów i JRG nr 3 w Kielcach, wspierane przez załogi karetek pogotowia oraz policję.

Pierwsi na miejscu ratownicy napotkali bardzo trudną sytuację. Konieczne było natychmiastowe podjęcie skomplikowanych działań zmierzających do wydobycia poszkodowanego z rozbitego pojazdu.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby znajdującej się w pojeździe i jej uwolnieniu przy użyciu narzędzi hydraulicznych, odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe oraz wspomaganiu działań pozostałych służb – relacjonują druhowie biorący udział w akcji

Mimo ogromnych starań służb, nie udało się uratować życia mężczyzny prowadzącego auto. 60-latek zginął na miejscu zdarzenia.

Małgorzata Perkowska-Kiepas o wypadku. Policja przedstawia fakty

O okolicznościach dramatu wypowiedziała się oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Małgorzata Perkowska-Kiepas. Zgłoszenie o tragicznym wypadku w Rykoszynie dotarło do służb w sobotę tuż przed godziną 5:00.

Jak wynika z bardzo wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu tego zdarzenia, 60-latek kierujący pojazdem marki Hyundai z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, następnie uderzył w bariery – przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas. Siła uderzenia była ogromna. Policjantka potwierdziła tragiczną informację o śmierci kierującego pojazdem. "Na skutek tego zdarzenia 60-latek kierujący Hyundaiem poniósł śmierć" – dodała rzeczniczka kieleckiej policji

Policja ustala przyczyny śmiertelnego wypadku w Rykoszynie

Funkcjonariusze policji spędzili na miejscu tragedii wiele godzin, starając się dokładnie zrekonstruować przebieg porannego zdarzenia drogowego. Śledczy zbierali dowody i przesłuchiwali ewentualnych świadków.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Ustalamy szczegółowe okoliczności, a także przebieg tego zdarzenia – wyjaśnia rzeczniczka KMP Kielce, Małgorzata Perkowska-Kiepas

Śmiertelny wypadek z udziałem 60-letniego kierowcy Hyundaia to kolejne ponure przypomnienie o zagrożeniach na drogach regionu. To już trzecia ofiara śmiertelna w województwie świętokrzyskim na przestrzeni ostatnich tygodni. Przedstawiciele służb apelują o ostrożność i rozwagę za kierownicą.