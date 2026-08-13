Pogoda dla Kielc na długi weekend 14-16 sierpnia

Nadchodzące dni w Kielcach upłyną pod znakiem słonecznej aury i rosnącej temperatury. Mieszkańcy nie muszą martwić się o deszcz, ponieważ prognozy na cały weekend nie przewidują żadnych opadów. Kluczowym zjawiskiem będzie stopniowe ocieplenie, które swoją kulminację osiągnie w niedzielę, przynosząc bardzo gorący dzień.

Piątek: Spokojny i słoneczny początek weekendu

Weekend rozpocznie się bardzo przyjemnie. W piątek, 14 sierpnia, nad Kielcami dominować będzie bezchmurne niebo, co zapewni dużo słońca przez cały dzień. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia osiągnie komfortowe 26 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak dość chłodna – termometry wskażą zaledwie około 10°C. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s, co dodatkowo sprzyjać będzie odczuciu spokojnej, letniej pogody.

Sobota: Coraz cieplej i bez ani jednej chmury

W sobotę aura w Kielcach wciąż będzie sprzyjać wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Podobnie jak dzień wcześniej, niebo pozostanie bezchmurne. Wyraźnie odczuwalna będzie jednak zmiana temperatury. Słupki rtęci powędrują w górę, osiągając w ciągu dnia wartość około 30 stopni. Również noc będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 13°C. Wiatr utrzyma się na podobnym, słabym poziomie, co sprawi, że odczucie gorąca będzie jeszcze większe.

Niedziela: Kulminacja gorąca na zakończenie weekendu

Niedziela, 16 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień całego weekendu w Kielcach. To właśnie wtedy do miasta napłynie najgorętsze powietrze, a temperatura maksymalna wzrośnie do około 34 stopni Celsjusza. Ciepła będzie również noc z niedzieli na poniedziałek, podczas której termometry nie pokażą mniej niż 18°C. Warto jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do poprzednich dni, na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane. Nie przyniesie ono opadów, ale słońce może być okresami przysłaniane przez chmury. Prędkość wiatru nie ulegnie zmianie.

Jak spędzić taki weekend w Kielcach?

Brak deszczu i mnóstwo słońca stwarzają idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Piątek i sobota, z temperaturami od 26 do 30 stopni, to doskonały czas na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w parkach i na terenach zielonych. Z kolei bardzo gorąca niedziela, z temperaturą sięgającą 34 stopni, może skłaniać do poszukiwania ochłody. Warto wtedy zaplanować wypoczynek w cieniu drzew lub w pobliżu wody, a bardziej intensywne aktywności przenieść na godziny poranne lub wieczorne.

Dane pogodowe: OpenWeather