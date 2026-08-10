Śmiertelne zderzenie na DK9 w Jasienicy. Zginął jeden z kierowców

Spis treści Tragedia na DK9 w powiecie sandomierskim. Służby na miejscu

Tragedia na DK9 w powiecie sandomierskim. Służby na miejscu

Do tragicznego zdarzenia doszło 10 sierpnia tuż po godzinie 10.20. Ratownicy otrzymali pilne wezwanie do wypadku na trasie przelotowej przez miejscowość Jasienica w gminie Łoniów. Na krajowej „dziewiątce” w powiecie sandomierskim doszło do potężnego zderzenia auta osobowego z ciężarówką.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Toyota z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki DAF. Siła uderzenia była na tyle duża, że osobówka wypadła z jezdni i zatrzymała się w przydrożnym rowie. Kierowca Toyoty poniósł śmierć na miejscu. Z kolei kierujący ciężarówką odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn oraz okoliczności tego tragicznego wypadku – przekazała asp. Iwona Paluch z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Droga w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Na miejscu służby kierują ruchem, a utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Do zdarzenia doszło na 122. kilometrze trasy, na odcinku DK9 między Opatowem a Rzeszowem.