Odważny krok mieszkańca Sandomierza

Realizacja marzeń w dojrzałym wieku wymaga nie tylko talentu, ale przede wszystkim ogromnej odwagi. Przekonuje nas o tym Władysław Szemraj, sandomierzanin, który zdecydował się wystąpić w programie „The Voice Senior”. Dla wielu osób po 60. czy 70. roku życia scena tak dużego formatu telewizyjnego może wydawać się onieśmielająca, jednak dla pana Władysława stała się miejscem, gdzie jego muzyczna pasja mogła wreszcie wybrzmieć w pełni.

Początkowo udział w The Voice Senior owiany był mgłą tajemnicy, jednak ostatecznie wszystko wyszło na jaw, gdy w Sandomierzu pojawiła się ekipa realizatorów programu.

A więc "mleko się rozlało". Zobowiązany do poufności zapisami regulaminu programu, muszę wszystko przemilczeć. Jednak przyjazd ekipy filmowej do Sandomierza ujawnił fakt uczestnictwa w The Voice Senior. I tylko tyle mogę potwierdzić - potwierdził plotki Władysław Szemraj na Facebooku.

Muzyka, która łączy pokolenia

Programy takie jak „The Voice Senior” pełnią ważną rolę społeczną. Pokazują, że osoby starsze mają do zaoferowania nie tylko wspomnienia, ale także żywą energię i talenty, które mogą zachwycać. Władysław Szemraj jest bardzo dobrze znany w Sandomierzu, bo od lat występuje z zespołem na scenie. Teraz stał się także ambasadorem sandomierskiej społeczności. Choć detale jego występu oraz repertuar, po który sięgnął, budzą ciekawość widzów, najważniejszy pozostaje sam fakt podjęcia tego wyzwania. Emisja programu nastąpi początkiem stycznia i do tego czasu pan Władysław niczego więcej nie może ujawnić.

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Jest to przygoda życia i nie lada wyzwanie. O tym jak mi poszło dowiecie się wszyscy z telewizji. Jestem wdzięczny za ogrom ciepłych komentarzy! Postaram się nie zawieść waszych i własnej nadziei na godne zaprezentowanie się w programie. Oby nasze piękne miasto zyskało przez to jeszcze więcej pozytywnego rozgłosu - dodaje Władysław Szemraj.

Inspiracja dla innych seniorów

Przykład płynący z Sandomierza rezonuje daleko poza granice regionu. W całym kraju tysiące seniorów śledzą losy uczestników takich programów, zadając sobie pytanie: „A może ja też mógłbym?”. Władysław Szemraj udowadnia, że warto zaryzykować. Spełnienie marzenia to nie tylko osobisty sukces, ale także impuls dla otoczenia – rodziny, przyjaciół i sąsiadów – by z większą empatią i podziwem patrzeć na pasje osób starszych.

Niezależnie od tego, jak potoczą się dalsze losy pana Władysława w programie, jego postawa już teraz zasługuje na uznanie. Pokazuje on bowiem, że wiek to w istocie tylko liczba, która nie powinna ograniczać naszych horyzontów. Warto trzymać kciuki za mieszkańca Sandomierza, widząc w nim nie tylko uczestnika show, ale człowieka, który miał odwagę sięgnąć po swoje szczęście.

Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" i śpiewaniu na weselach