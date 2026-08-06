Nawałnica zaskoczyła pielgrzymów. Konar drzewa spadł na uczestników

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-06 22:21

Nawałnica z porywistym wiatrem uderzyła w pątników 45. Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki. W miejscowości Szaniec potężna gałąź runęła prosto na idących wiernych. Dwie kobiety trafiły do szpitala.

Duże, roztrzaskane drzewo leżące na trawie po nawałnicy. O wypadku na pielgrzymce przeczytasz na SE.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 6 sierpnia, na trasie 45. Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki zmierzającej na Jasną Górę. Jak donosi "Echo Dnia" w miejscowości Szaniec gwałtowna burza doprowadziła do złamania dużego konaru, który spadł na przechodzących pielgrzymów. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane.

Burza zaskoczyła pielgrzymów w drodze do Częstochowy

Jak informuje portal Echo Dnia, grupa licząca ponad 40 osób wyruszyła tego dnia z Wiślicy w kierunku Częstochowy. Wśród uczestników byli nie tylko pielgrzymi, ale także duchowni oraz opiekunowie czuwający nad przebiegiem marszu.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miejscowości Szaniec, gdzie nad trasą pielgrzymki przeszła gwałtowna burza z silnymi podmuchami wiatru. To właśnie one doprowadziły do złamania dużego konaru drzewa, który runął na znajdujących się pod nim uczestników pielgrzymki.

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Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym.

Ratownicy natychmiast ruszyli z pomocą

Pierwszej pomocy udzielili ratownicy medyczni jadący wraz z pielgrzymką. Następnie zapadła decyzja o przewiezieniu dwóch kobiet do szpitala.

- Sporych rozmiarów konar upadł na kilka osób. Pomocy poszkodowanym udzielili w pierwszej kolejności ratownicy medyczni z karetki, która towarzyszy pielgrzymom na trasie. Zdecydowano, że dwie osoby zostaną zabrane do szpital. Trzecia poszkodowana, która doznała otarć naskórka, została opatrzona na miejscu

- relacjonował dla portalu "Echo dnia" młodszy brygadier Marcin Wójcik, zastępca komendanta powiatowego buskiej straży pożarnej.

Jak przekazała policja, do szpitala przewieziono 24-letnią oraz 54-letnią kobietę. Trzecia osoba odniosła lżejsze obrażenia i po opatrzeniu mogła pozostać na miejscu zdarzenia. 

Burze dają się we znaki w całej Polsce

Niebezpieczna sytuacja w Świętokrzyskiem to tylko jeden z przykładów skutków gwałtownego załamania pogody. W wielu regionach kraju strażacy usuwają połamane drzewa i zabezpieczają uszkodzone budynki. Szczególnie trudna sytuacja wystąpiła na Warmii i Mazurach, gdzie miejscami spadł grad o wyjątkowo dużych rozmiarach. Lodowe bryły uszkadzały dachy domów, wybijały szyby i pozostawiały wgniecenia na samochodach. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie burzowa aura nadal może powodować kolejne utrudnienia.

Gradobicie na Mazurach. Kule lodu wielkości pięści niszczyły dachy i samochody!

Gradobicie na Mazurach. Kule lodu wielkości pięści niszczyły dachy i samochody!
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