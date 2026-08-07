Ponad 200 psów w pseudohodowli w Kielcach. Znaleziono martwe szczenięta

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-08-07 6:30

Podczas interwencji kieleckiej policji i straży miejskiej w dwóch budynkach znaleziono ponad 200 psów bez należytej opieki, a także martwe szczenięta. Prezydent Kielc Agata Wojda zaapelowała do mieszkańców o pomoc dla zwierząt. Policja zatrzymała właściciela pseudohodowli.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Straży Miejskiej. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że na terenie dwóch posesji znajduje się ponad 200 psów, z czego większość wyglądem przypomina buldogi francuskie – poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Ujawniono ogromną skalę nieprawidłowości w hodowli psów.

Prezydent Kielc Agata Wojda opisała sytuację w swoich mediach społecznościowych. Podkreśliła, że „to, co Straż Miejska i pracownicy schroniska zastali, było wstrząsające”. Zwróciła się z apelem do mieszkańców o pomoc.

Podczas kontroli znaleziono także trzy martwe szczenięta. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu leki oraz dokumentację dotyczącą zwierząt.

Właścicielem hodowli jest 35-letni mężczyzna, wobec którego prowadzone są czynności procesowe. Został on zatrzymany przez policję, jednak podkom. Perkowska-Kiepas zaznaczyła, że „na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, aby przesądzać o ewentualnej odpowiedzialności karnej”. Służby oceniają stan zdrowia czworonogów oraz warunki, w jakich były przetrzymywane.

Część zwierząt trafiła już pod opiekę schroniska i fundacji, pozostałe są na miejscu pod nadzorem.

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